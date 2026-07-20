«Η κυρία Κοβέσι ήταν μια πολύ λανθασμένη επιλογή για την έναρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Νέες βολές κατά της Λάουρα Κοβέσι εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με φόντο τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η κυρία Κοβέσι τελειώνει τη θητεία της σε περίπου έναν μήνα. Έχω τη μεγάλη προσδοκία, ως φοβερά φιλοευρωπαίος πολιτικός, ότι ο διάδοχός της θα αλλάξει πλήρως τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η κυρία Κοβέσι ήταν μια πολύ λανθασμένη επιλογή για την έναρξη του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν κατάλαβε ούτε τα όριά της, ούτε τι σημαίνει σεβασμός στην ανεξαρτησία των κρατών, ούτε τι ακριβώς πρέπει να ψάχνει μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», είπε ο υπουργός Υγείας στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε: «Όλα τα λάθη που έκανε στη Ρουμανία τα επανέλαβε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης με παρόμοια προβλήματα».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν βλέπει κάποιου είδους πολιτικό παιχνίδι, απάντησε: «Δεν το ξέρω, εγώ μπορώ να κρίνω μόνο το αποτέλεσμα. Είναι δυνατόν να προκαλείς αυτή τη φασαρία στο ελληνικό πολιτικό σύστημα χωρίς να έχεις πάρει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης Τυχεροπούλου; Είναι δυνατόν να έχει πάρει την έκθεση στη Βουλή πριν από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας και να μην έχει ενημερώσει τη Βουλή πριν ψηφίσουμε ότι έχουμε πάρει την έκθεση, η οποία εξαιρεί αυτούς από οποιοδήποτε πιθανό αδίκημα;»

Ερωτηθείς για το αν θα διαμαρτυρηθεί η κυβέρνηση στην Ευρώπη, τόνισε: «Εγώ δεν είμαι μέλος της συμμορίας της μιζέριας για να διαμαρτύρομαι. Εγώ κρίνω τους θεσμούς, ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένας καλός θεσμός. Ξεκίνησε στραβά από την κ. Κοβέσι. Βρήκε σκάνδαλο ύψους για τον Σκρέκα 780 ευρώ; Ο Συνετάκης το ίδιο. Για τον Μπουκώρο μιλάμε για νόμιμη επιδότηση νόμιμων αγροτών. Του ασκήθηκε δίωξη επειδή πήρε τηλέφωνο. Η κ. Παπακώστα έχει πέσει θύμα της απειρίας της. Δεν μάθαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Θα μηδενίσουμε τις λίστες αναμονής και οι ασθενείς θα μπορούν να βρουν την υγεία τους στον τόπο τους»

«Αύριο πηγαίνω Σκύρο και Σκόπελο για να εγκαινιάσω τα δύο πλήρως ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας, την Τετάρτη στην Πάτμο και την Πέμπτη στην Κοζάνη για να εγκαινιάσουμε τη νέα ολόκληρη κλινική που χτίσαμε στο νοσοκομείο Κοζάνης, αλλά και να ανακοινώσουμε κάτι πολύ σημαντικό για το νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. Δεν υπάρχει μέρα που δεν κάνουμε κάτι. Πρόκειται να ιδρύσουμε στη Δυτική Μακεδονία στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, με πόρους του ΣΔΑΜ, το πρώτο κέντρο ακτινοθεραπείας για καρκινοπαθείς στη Δυτική Μακεδονία. Ένα έργο που θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ. Θα μηδενίσουμε τις λίστες αναμονής και οι ασθενείς θα μπορούν να βρουν την υγεία τους στον τόπο τους για να μην ταλαιπωρούνται», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βλέπει τη βελτίωση στο ΕΣΥ. Πρέπει να έχεις εμπάθεια για να μη βλέπεις τη βελτίωση. Οι γιατροί στα νησιά του Αιγαίου, εκτός από όσα δίνει ο Δήμος για στέγη, παίρνουν και 1.500 ευρώ τον μήνα για επτά χρόνια γιατί θα μείνουν σε αυτά τα νησιά. Με αυτό το μοντέλο καταφέραμε και βρήκαμε παιδίατρο στην Ιθάκη, που έψαχναν έξι ή επτά χρόνια».

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«Οι συμμαχικές κυβερνήσεις δεν δουλεύουν»

Αναφορικά με τις εκλογές, ο υπουργός Υγείας δήλωσε: «Μια πρόβλεψη για τις εκλογές είναι ο Μάιος του 2027.Οι δημοσκοπήσεις που βλέπω μας έχουν περίπου στη θέση που ήμασταν 4-5 μήνες προ των εκλογών του 2023. Θα έχουμε αυτοδυναμία, είμαι απολύτως βέβαιος. Οι συμμαχικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν δουλεύουν. Εγώ θέλω να μην κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Πολάκης ήταν η τελευταία ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρει να μπει στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μπει στη Βουλή με την κυρία Δούρου, είναι επίπεδη».

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