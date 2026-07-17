Ο Κώστας Τσιάρας είπε για τους τέσσερις βουλευτές που διώκονται ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ενοχή.

Σε αντίθεση με τις αιχμές που αφήνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διώκονται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και αρκετά κυβερνητικά στελέχη, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κώστας Τσιάρας δεν πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει κάποιου είδους κομματικό παιχνίδι, βάζοντας «απέναντι» την κυβέρνηση.

«Από την πρώτη στιγμή είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δικαιοσύνη», δήλωσε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επεσήμανε ότι για τους τέσσερις βουλευτές που διώκονται ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ενοχή. «Δεν μπορεί με τόσο μεγάλη ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο, ενώ οι άλλες τέσσερις όχι», πρόσθεσε και τέλος υποστήριξε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο γιατί αυτό δημιουργεί πολλών ειδών ταχύτητες και περισσότερα ζητήματα από αυτά που προσπαθούμε να λύσουμε».

Αναλυτικά:

Με αφορμή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να αρχειοθετηθούν οι υποθέσεις επτά βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε: «Από την πρώτη στιγμή είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Δικαιοσύνη, και ότι μπορεί κάποιες διαδικασίες να οδηγούνται μέσα από κάποια συνταγματική επιταγή ή μέσα από την κοινοβουλευτική πραγματικότητα ωστόσο η αλήθεια είναι ότι μπορεί κανείς και να ταλαιπωρηθεί και ενδεχομένως να βρεθεί ενώπιων της κοινής γνώμης για θέματα ή ζητήματα που δεν τον αφορούν ή τον αφορούν ελάχιστα. Ακόμα και για τους τέσσερις βουλευτές οι οποίοι παραπέμπονται πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και φυσικά η ίδια η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα διερευνήσει αν υπάρχουν ή όχι ευθύνες πλημμεληματικού χαρακτήρα, όπως τουλάχιστον έχει αποδειχθεί, προκειμένου να δούμε τι έχει συμβεί.

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Επί των δικών μου ημερών ξεκίνησε η τεράστια προσπάθεια κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία συνεχίζεται και βρίσκεται σχεδόν στην ολοκλήρωσή της. Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει όντως, υπήρχαν τα παράθυρα, υπήρχαν εκείνα τα κενά που κάποιοι μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν με αποτέλεσμα να πάρουν χρήματα τα οποία δεν δικαιούνταν. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει κυρίως σε θέματα που αφορούσαν στην κτηνοτροφία και στην γεωργία σε μικρότερη έκταση. Το πρόβλημα ήταν σε μεγάλη έκταση. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η προσπάθεια είχε σαν στόχο την πραγματική κάθαρση και την έλευση της διαφάνειας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό στο τέλος θα λειτουργούσε υπερ των εντίμων αγροτών γιατί θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά καλλιεργούν τη γη ή εκτρέφουν ζώα και με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στο μεγάλωμα του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας αποφεύγοντας από την άλλη διάφορους επιτήδειούς οι οποίοι παίρνανε χρήματα χωρίς να τα δικαιούνται. Υπάρχουν προβλήματα όμως λύνονται ένα-ένα. Χρειάζεται υπομονή προκειμένου να ξαναφέρουμε την απόλυτη διαφάνεια στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτός είναι ο βασικός στόχος της κυβέρνησης για τον οποίο γίνεται τεράστιος αγώνας προκειμένου να τον πετύχουμε».

«Τα βαριά κακουργήματα έγιναν πλημμελήματα»

Για τους τέσσερις βουλευτές που διώκονται, είπε: «Τα βαριά κακουργήματα έγιναν πλημμελήματα και πάντα υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας δηλαδή μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί μια διαδικασία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ας δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος της ημέρας, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ενοχή.

«Επιτέλους να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή»

Για το ρόλο του βουλευτή, ο Κώστας Τσιάρας τόνισε: «Πρέπει επιτέλους να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν ο πολίτης ο οποίος προσέρχεται στον βουλευτή ζητώντας μια βοήθεια δημιουργεί το «λόγο της νομιμότητας» από την πλευρά του βουλευτή ή που πολιτικού του γραφείου να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να στηρίξει ένα δίκαιο αίτημά του.

Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος καλύτερης εξέτασης όλων αυτών των υποθέσεων πριν καταλήξουν είτε στη διαβίβαση της όποιας δικογραφίας είτε ενδεχομένως στην παραπομπή προκειμένου κάποιοι να δικαστούν».

«Η πλειοψηφία των υποθέσεων τέθηκε στο αρχείο»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης, απάντησε: «Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Υπήρχε μια δικογραφία με 13 βουλευτές εξ αυτών οι 4 παραπέμπονται. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η διάσταση η οποία δόθηκε τον πρώτο χρόνο ήταν τεράστια με πολιτική επίδραση και με πολιτικά αποτελέσματα. Όταν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστούν καλύτερα οι υποθέσεις, να υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα σε σχέση με ευθύνες, σε σχέση με ποινικές διώξεις και αφήνονται για πολλούς μήνες σε μια διαδικασία δημόσιας συζήτησης, που προφανώς έχει πολιτικό αποτέλεσμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσει ο καθένας από τη δική του πλευρά και μέσα από το χώρο της δικής του ευθύνης. Προσωπικά, παρέστην στην ίδια την ευρωπαία εισαγγελέα προκειμένου να δώσω τις εξηγήσεις που όφειλα να δώσω και καταλαβαίνω και τη δική της θέση ότι υπήρχε πίεση σε σχέση με το χρόνο μιας και υπήρχε η πιθανότητα της παραγραφής των αδικημάτων, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορεί με τόσο μεγάλη ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο και για τις άλλες τέσσερις υποθέσεις για τις οποίες υποτίθεται ότι προχωράει η διαδικασία να υπάρχουν οι λογικές και δόκιμες αμφιβολίες ή ενδεχομένως το τεκμήριο της αθωότητας ή το τι ακριβώς θα προκύψει μέχρι το τέλος της εκδίκασης αυτών των υποθέσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα και αυτό δεν θα μπορούσε κανείς ούτε να το αγνοήσει ούτε να το βγάλει εκτός συζήτησης».

Ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή, είπε: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ασυμβίβαστο γιατί αυτό δημιουργεί πολλών ειδών ταχύτητες και περισσότερα ζητήματα από αυτά που προσπαθούμε να λύσουμε».