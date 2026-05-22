Λίγο πριν μπει στο εισαγγελικό γραφείο ο κ.Τσιάρας δήλωσε: «Προσερχόμενος αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από υπόμνημα μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητα μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προήλθαν πριν από λίγο οι βουλευτές της ΝΔ Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο επέλεξαν να εμφανιστούν αυτοπροσώπως και να παραδώσουν τις εγγραφές εξηγήσεις τους υποστηρίζοντας πως δεν έχουν καμία σχέση με παράνομες ενέργειες. Επιμένουν δε πως οι χειρισμοί τους ήταν απολύτως νόμιμοι και δεν προκάλεσαν καμία ζημία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε στις δηλώσεις του ο κ.Μηταράκης.

«Προσέρχομαι χωρίς να ζητήσω προθεσμία. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Εχω κινηθεί στο πλαίσιο του συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» δήλωσε ενώ ο συνήγορος τους Μιχ.Δημητρακόπουλος μίλησε για έκθεση στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καταρρίπτει τα περι ζημιάς». Υπάρχει έκθεση της κ..Τυχεροπούλου ως ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου η φερόμενη ζημιά όπως στην περίπτωση της κ. Παπακώστα περιορίζεται σε 7000 ευρώ στο δε κ. Μυταράκη σε 0».

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχει αρθεί η ασυλία συνολικά 11 βουλευτών ,τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί , προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις .

Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκώρο.

Μόνο οι Κώστας Αχιλ. Καραμανλής και Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη που εξετάζεται ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ ενώ οι υπόλοιποι καλούνται σε ανωμοτί εξηγήσεις για πλημμεληματικές πράξεις.

Εξηγήσεις αναμένεται να δώσουν και πέντε πρώην βουλευτές της ΝΔ , οι οποίοι έχουν, ήδη, λάβει κλήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των ανωμοτί εξηγήσεων των περίπου 50 προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση , μεταξύ των οποίων νυν και και πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εισαγγελικοί λειτουργοί θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα καθώς από τις ανωμοτί καταθέσεις τους θα κριθεί αν και σε ποιους ,τελικά , θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.