Με το πρόσχημα της Εθνικής Ασφάλειας, η ΚΟ της ΝΔ μπλοκάρει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Όπως αναμενόταν – και είχε προαναγγείλει το Dnews από τις 4 Μαΐου – η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς μετά από σχετική εντολή του Μεγάρου Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπλόκαρε με το πρόσχημα του ζητήματος Εθνικής Ασφάλειας τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος επικαλούμενοι την παράγραφο 6 του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής, η οποία διευκρινίζει πως εάν αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής εμπίπτει σε θέματα «εξωτερικής πολιτικής» ή «εθνικής άμυνας», τότε απαιτούνται 151 ψήφοι και δεν αρκούν οι 120, προχώρησαν σε ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό «μπάζωμα», αλλά και σε μία κυβίστηση που οπωσδήποτε χρίζει αναφοράς.

Κι αυτό διότι ενώ τόσους μήνες κυβερνητική «γραμμή» ήταν πως το σκάνδαλο των υποκλοπών αφορά μόνο τέσσερις ιδιώτες και ουδεμία σχέση έχει με το κράτος ή με κατασκοπεία – που ήταν και ο βασικός λόγος σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου που έμεινε στο συρτάρι η υπόθεση από τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα – τώρα, εντελώς ξαφνικά, τελικά προκύπτει ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας…

Παράλληλα, για την ίδια ακριβώς υπόθεση, το 2022, όταν είχε συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις παρακολουθήσεις, η κυβέρνηση δεν είχε επικαλεστεί ζήτημα Εθνικής Ασφάλειας ώστε να απαιτούνται 151 ψήφοι, αλλά η διαδικασία είχε προχωρήσει με το όριο των 120 ψήφων.

Τη στάση απόρριψης του αιτήματος για Εξεταστική, επί της ουσίας είχε προαναγγείλει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης στις 16 Απριλίου, όταν κατά την τριτολογία του σημείωνε:

«Ως πρωθυπουργός δεν πρόκειται να επιτρέψω την υπονόμευση του έργου της ΕΥΠ. Όχι μόνο γιατί βοήθησε και βοηθά καθοριστικά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας ούτε γιατί μέρα νύχτα συνέδραμε και συνδράμει στη διαμόρφωση της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής όσο κυρίως γιατί ειδικά σήμερα η δράση της υπό τη νέα της δομή αποκτά κρίσιμη σημασία, στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας. Κάποιοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μυστικές μας υπηρεσίες μπορεί να έχουν πολλές επιτυχίες οι οποίες πρέπει να μένουν κρυφές διότι αυτή ακριβώς είναι η αποστολή τους. Η προσφορά τους και η δράση τους είναι απαράδεκτο να ναρκοθετείτε από ανεύθυνες συζητήσεις που μετατρέπονται και σε εμπόδιο για συνεργασία με άλλες συμμαχικές υπηρεσίες και ενίοτε σε ένα αντεθνικό επιχείρημα δυνάμεων εκτός συνόρων. Αυτό δεν θα το επιτρέψω να συνεχιστεί».

Ανδρουλάκης: Είστε πατριώτες της φακής

Ως διεφθαρμένο και ψεύτη χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Εμείς είμαστε πατριώτες, εσείς είστε πατριώτες της φακής» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας στο κλείσιμο της ομιλίας του ότι το κόμμα του δεν θα νομιμοποιήσει τη διαδικασία να γίνει δεκτό το αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με 151 ψήφους.

«Δεν θέλουν να κάνουν Εξεταστική Επιτροπή. Πάνε τα γκολποστ στα μέτρα τους. Τα επιχειρήματά τους δείχνουν τον φόβο. Αυτό αγγίζει τον Μητσοτάκη και το Μαξίμου. Μας λένε ότι δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Διαβάσατε τις καταδίκες; Ακούσατε ότι κάποιος κύριος με το όνομα Τρίμπαλης, ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου, είπε στο δικαστήριο ότι του έδωσαν ένα φακελάκι με ερωτήσεις. Οι βουλευτές της ΝΔ του κάνατε τις ερωτήσεις που του είχε δώσει το παρακράτος; Φανταστείτε να υπήρχε άλλο κόμμα στην κυβέρνηση. Θα είχατε ένα οίστρο για την Ευρώπη, τις Αρχές, τις αξίες. Είστε τα ίδια χειρότερα με αυτούς που καταγγείλατε. Είπατε ότι πάμε στις 151 διότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Αφού υπάρχει τέτοιο θέμα που είναι τόσο σοβαρό που αφορά την ασφάλεια της χώρας, την κυριαρχία των εθνικών δικαιωμάτων, γιατί δεν πάτε στη Δικαιοσύνη; Δεν υπάρχει εθνική ασφάλεια όταν έπρεπε να πάει ο κ. Βορίδης στη Δικαιοσύνη. Τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας. Καταλαβαίνω γιατί δεν σας λένε καλημέρα Καραμανλής και Σαμαράς. Με σκοπό να προστατέψει το Μαξίμου λένε ό,τι θέλουν. Θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν συμβεί σε μας; Ποτέ. Δεν θα είχαμε δεχθεί ο πρωθυπουργός να είχε παρακολουθήσει το υπουργικό συμβούλιο και τα συγγενικά τους πρόσωπα», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και συνέχισε:

«Το παίζετε κόμμα πατριωτικό, αλλά δεν ασχολείστε για το που είναι τα αρχεία των υποκλοπών. Δεν τον ενδιαφέρει τον κ. Βορίδη που είναι τα αρχεία για τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Τι λέτε στην Τουρκία; Ότι η χώρα είναι μπάτε σκύλοι αλέστε; Πόσο πατριώτες είστε; Πατριώτες της φακής. Δεν κάνατε ζημιά στην ΕΥΠ; Γι’ αυτό ο κ. Δεμίρης είπε ότι έπρεπε να γίνει νέα ΕΥΠ. Βάλατε έναν σεκιουριτά ως διοικητή της ΕΥΠ. Υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον που απειλεί τη Δημοκρατία. Τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν ελέγχεις τα μίντια και έχεις έναν στρατό αποδόμησης των αντιπάλων σου, πρέπει να είσαι έτοιμος και να απολογηθείς. Έχετε να πείτε μια συγγνώμη σε μένα; Όσοι από σας λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ να με ενημερώσει γιατί φοβάμαι. Το έκανα εδώ, στη Βουλή. Με απειλείτε κιόλας; Τι θα κάνατε αν σας το έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου; Το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι σας να δείτε το πρόσωπό σας στον καθρέπτη. Είστε χρήσιμοι υπάλληλοι της εκάστοτε εξουσίας. Ο κ. Γεωργιάδης τους έλεγε «κλέφτες και απατεώνες», έλεγε «βαθύπλουτο γόνο» και «ανεπάγγελτο» τον Μητσοτάκη. Θα δώσουμε έναν καθαρό αγώνα. Ένας αγώνας αξιοπρέπειας που θα στείλει στη Δικαιοσύνη όποιον εμπλέκεται. Εμείς είμαστε οι πατριώτες.

Φάμελλος: Δεν ντρέπεται ο Μητσοτάκης, δεν σταματάει, δεν σέβεται το Σύνταγμα

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Υπάρχει παραβίαση του συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Είναι εντολή Μητσοτάκη να τελειώνει η κυβέρνηση με όλα τα σκάνδαλα», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Έλεγαν ότι είναι υπόθεση ιδιωτών. Ήταν υποχρέωση της αντιπολίτευσης να καταθέσει αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Τον Αύγουστο του 2022 έγινε Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους και τώρα το εμφανίζει ως θέμα εθνικής ασφάλειας για να μπαζώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πάει πολύ με αυτή την αυθαιρεσία; Αφαιρείται το δικαίωμα του λαού να κρίνει. Αυτά που λέει ο κ. Βορίδης δεν στέκονται. Καταθέτω τα πρακτικά της Βουλής από το 2022. Τότε δεν ήταν θέμα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής; Το ερώτημα είναι τι άλλαξε; Στο τέλος της διαδικασίας ψηφίστηκε με 142 ψήφους και λειτούργησε. Τι άλλαξε; Το δικαστήριο αποκάλυψε νέα στοιχεία και τρέμετε. Ο πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος. Από έναν απόστρατο του Ισραήλ. Γιατί σας κρατάνε και σας στέλνουν σε μια τέτοια μεθόδευση; Τι φοβάστε; Σας κρατάνε; Έχουμε και τον ανιψιό του που λέει ότι κάποιον κάλυψε. Θα κάνετε τα πάντα, δεν έχετε το ανάστημα. Παραβιάζετε το Σύνταγμα. Δεν ντρέπεται, δεν σταματάει, δεν σέβεται το Σύνταγμα. Όλα αυτά κουρελόχαρτο. Δεν απαιτείται καμία αυξημένη ψήφο με 151 ψήφους. Δεν είναι σκάνδαλο εθνικής ασφάλειας. Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του κ. Μητσοτάκη. Απαιτώ και ζητώ από τον Πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση. Τώρα τι θα κάνει;»

Τζανακόπουλος: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω

«Ο κ. Βορίδης δεν υποστήριξε ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αλλά ότι τα θέματα ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο», είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος και πρόσθεσε: «Η υπόθεση των υποκλοπών και του Predator, μας λέει ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι μια υπόθεση ιδιωτών. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν αφορά κρατικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έκρινε ότι υπάρχει θέμα κρατικών μυστικών. Ο κ. Βορίδης λέει κάτι άλλο. Μου θυμίζει το «με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω».

Καραθανασόπουλος: Εξεταστική Επιτροπή με βάση την προηγούμενη απόφαση

«Το 2022 δεν υπήρχαν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Είναι άλλη μια συγκάλυψη. Δεν θέλετε να διερευνηθεί η υπόθεση», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

«Θεωρούμε ότι πράγματι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Θα πρέπει να συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή με βάση την προηγούμενη απόφαση», κατέληξε.

