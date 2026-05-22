Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση μετά το «μπλόκο» που έβαλε η κυβέρνηση στην σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. «Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αποχώρησε από την συνεδρίαση μαζί με την Κ.Ο.

«Φωτιές» άναψε στην Ολομέλεια η απόφαση της ΝΔ να θέσει ζήτημα «εθνικής άμυνας», ανεβάζοντας έτσι τον πήχη για την έγκριση της πρότασης σύστασης εξεταστικής για τις υποκλοπές που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ από 120 σε 151 «ΝΑΙ», με την αντιπολίτευση να αντιδρά έντονα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κακοποιεί τη δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία», υποστηρίζοντας πως επιχειρεί να υποβαθμίσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες επειδή ο πρωθυπουργός είναι «αδύναμος και εκβιαζόμενος».

Επέκρινε προσωπικά τον κ. Βορίδη που ως εισηγητής της πλειοψηφίας έθεσε το θέμα, λέγοντας ότι επιχειρεί να στηρίξει επιχειρήματα που «δεν στέκουν», ενώ έθεσε ζήτημα διαφορετικής στάσης της ΝΔ σε σχέση με το 2022 για την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σημειώνοντας ότι ο σχετικός νόμος της ΕΥΠ ισχύει ήδη από το 2008.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε ακόμη τον Κυριάκο Μητσοτάκη «Νίξον της Ελλάδας», υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να βρίσκεται ο ίδιος στη Βουλή για να απαντήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τη συνάντησή του με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, όταν ρώτησε γιατί παρακολουθούνταν, έλαβε την απάντηση «δεν ξέρω», κατηγορώντας τη ΝΔ για προσπάθεια συγκάλυψης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστρεψε τα πυρά του και εναντίον του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ήταν προεδρεύων στην Ολομέλεια γιατί όπως είπε, το 2022 η αντίστοιχη Εξεταστική συγκροτήθηκε με λιγότερες από 151 ψήφους.

Απαντώντας, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει νομικό προηγούμενο από το 2022, καθώς τότε δεν είχε τεθεί επίσημα ένσταση επί της διαδικασίας από βουλευτές, όπως προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής.

Παραδέχθηκε ότι η ΝΔ είχε τότε διαφορετική στάση, εξηγώντας όμως ότι στο μεταξύ έχουν μεσολαβήσει εξεταστικές διαδικασίες, συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και παρεμβάσεις της Δικαιοσύνης, γεγονός που – όπως είπε – αλλάζει τα δεδομένα.

«Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας. Σε αυτό τον κατήφορο που γίνεται επικίνδυνος για τη χώρα» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με αιχμές περί εθνικής ασφάλειας, όταν ο υπουργός Επικρατείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν σέβεται το απόρρητο της διαδικασίας και είναι ακατάλληλος για τη διαχείριση τέτοιων θεμάτων. Μάλιστα ο κ. Βορίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ελπίζει «στις 3 το πρωί το τηλέφωνο να μην το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρρητο της διαδικασίας», προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει πως είναι «ακατάλληλος» για τέτοιου είδους ευθύνες.

Για «γαλάζιο μπάζωμα» και «νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα», έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ βολές εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Αποχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κάνοντας λόγο για «κοινό κέντρο παρακολουθήσεων» ΕΥΠ–Predator που, όπως υποστήριξε, λειτουργούσε υπό το Μέγαρο Μαξίμου.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση Κυριάκος Μητσοτάκης για πολυετή επιχείρηση συγκάλυψης, αναφέροντας παρεμβάσεις στη Βουλή, στην ΑΔΑΕ και στη Δικαιοσύνη. Υποστήριξε ότι νέα στοιχεία, όπως η σύνδεση της Intellexa με την ΕΥΠ και καταθέσεις μαρτύρων, δικαιολογούν επανεξέταση της υπόθεσης.

Ο κ. Φάμελλος μίλησε για «ομερτά» και «δίκτυο διαπλοκής» και ανακοίνωσε πως το κόμμα του αποχωρεί από την διαδικασία.

Αποχώρησε και το ΚΚΕ

Στη συνέχεια, μετά την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα έφυγε και η ΚΟ του ΚΚΕ.

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Φάμελλος: Δεν ντρέπεται ο Μητσοτάκης, δεν σταματάει, δεν σέβεται το Σύνταγμα

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Υπάρχει παραβίαση του συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Είναι εντολή Μητσοτάκη να τελειώνει η κυβέρνηση με όλα τα σκάνδαλα», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Έλεγαν ότι είναι υπόθεση ιδιωτών. Ήταν υποχρέωση της αντιπολίτευσης να καταθέσει αίτημα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Τον Αύγουστο του 2022 έγινε Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους και τώρα το εμφανίζει ως θέμα εθνικής ασφάλειας για να μπαζώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πάει πολύ με αυτή την αυθαιρεσία; Αφαιρείται το δικαίωμα του λαού να κρίνει. Αυτά που λέει ο κ. Βορίδης δεν στέκονται. Καταθέτω τα πρακτικά της Βουλής από το 2022. Τότε δεν ήταν θέμα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής; Το ερώτημα είναι τι άλλαξε; Στο τέλος της διαδικασίας ψηφίστηκε με 142 ψήφους και λειτούργησε. Τι άλλαξε; Το δικαστήριο αποκάλυψε νέα στοιχεία και τρέμετε. Ο πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος. Από έναν απόστρατο του Ισραήλ. Γιατί σας κρατάνε και σας στέλνουν σε μια τέτοια μεθόδευση; Τι φοβάστε; Σας κρατάνε; Έχουμε και τον ανιψιό του που λέει ότι κάποιον κάλυψε. Θα κάνετε τα πάντα, δεν έχετε το ανάστημα. Παραβιάζετε το Σύνταγμα. Δεν ντρέπεται, δεν σταματάει, δεν σέβεται το Σύνταγμα. Όλα αυτά κουρελόχαρτο. Δεν απαιτείται καμία αυξημένη ψήφο με 151 ψήφους. Δεν είναι σκάνδαλο εθνικής ασφάλειας. Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του κ. Μητσοτάκη. Απαιτώ και ζητώ από τον Πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση. Τώρα τι θα κάνει;»

Τζανακόπουλος: Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω

«Ο κ. Βορίδης δεν υποστήριξε ότι υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αλλά ότι τα θέματα ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο», είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος και πρόσθεσε: «Η υπόθεση των υποκλοπών και του Predator, μας λέει ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι μια υπόθεση ιδιωτών. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν αφορά κρατικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έκρινε ότι υπάρχει θέμα κρατικών μυστικών. Ο κ. Βορίδης λέει κάτι άλλο. Μου θυμίζει το «με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω».

Καραθανασόπουλος: Εξεταστική Επιτροπή με βάση την προηγούμενη απόφαση

«Το 2022 δεν υπήρχαν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Είναι άλλη μια συγκάλυψη. Δεν θέλετε να διερευνηθεί η υπόθεση», είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ.

«Θεωρούμε ότι πράγματι έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Θα πρέπει να συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή με βάση την προηγούμενη απόφαση», κατέληξε.