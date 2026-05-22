Ξεκίνησε η συνεδρίαση στη Βουλή επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Η αντιπολίτευση αναμένεται να επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν Εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της αν θα βάλει θέμα έγκρισης από 151 βουλευτές, επικαλούμενη ζήτημα εθνικής ασφαλείας.

Με «151» απαντά η ΝΔ

Τον πήχη στα 151 «υπέρ» για την έγκριση της πρότασης σύστασης Εξεταστική Επιτροπής για τις υποκλοπές που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, ανέβασε με το «καλημέρα» η ΝΔ.

Ο Μάκης Βορίδης από πλευράς πλειοψηφίας, επικαλέστηκε την παράγραφο 6 του άρθρου 144 του Κανονισμού της Βουλής, υποστηρίζοντας επί της ουσίας πως το ζήτημα άπτεται θεμάτων «εθνικής ασφάλειας» και σημειώνοντας πως η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναφέρει πως απαιτούνται 120 ψήφοι για την έγκρισή της, παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής.

Αυτή τη στιγμή το θέμα που έθεσε η ΝΔ συζητείται στην Ολομέλεια, με την αντίδραση της αντιπολίτευσης να αναμένεται έντονη.