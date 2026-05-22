Την άσκηση αναίρεσης του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17Ν Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εξετάζει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης.
Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, μετά την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, ο αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου ζήτησε να μελετήσει το περιεχόμενο του για να κρίνει αν θα ζητήσει την αναίρεσή του.
Ο Αλ. Γιωτόπουλος ο οποίος αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ αρνητική ήταν η απάντηση και του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, στο οποίο ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια άσκησε έφεση.
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002 και παρέμεινε στη φυλακή 24 χρόνια, χωρίς ποτέ να παραδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17Ν, ομολογώντας πως ήταν ο ηθικός αυτουργός των εγκληματικών ενεργειών της.
Σύμφωνα με πληροφορίες , αυτό που βάρυνε στην απόφαση των δικαστών για αποφυλάκιση ήταν η προχωρημένη ηλικία και η συνολική συμπεριφορά του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή καθώς δεν είχε υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα.
Μάλιστα , φέρεται να απέκτησε κατά τη διάρκεια της κράτησης του μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στα μαθηματικά μέσω σπουδών σε γαλλικό πανεπιστήμιο.
Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές ο 82χρονος έχει εκτίσει σχεδόν το ανώτατο όριο πραγματικής έκτισης της ποινής του το οποίο ανέρχεται στα 25 έτη βάσει των διατάξεων περί εκτέλεσης ποινών.