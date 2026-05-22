Μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού θα καταθέσει σήμερα στον Άρειο Πάγο τη διακήρυξη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να περάσει σήμερα το κατώφλι του Αρείου, προκειμένου να καταθέσει, όπως απαιτείται, τη διακήρυξη του πολιτικού φορέα «Ελπίδα για τη δημοκρατία-Κίνημα Πολιτών Μαρία Καρυστιανού», που παρουσιάστηκε χθες στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης.

Το σύμβολο του νέου πολιτικού φορέα είναι ένα περιστέρι κι ένα κλαδί ελιάς.

Στην ομιλία της, η Μαρία Καρυστιανού, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τη γέννηση της απαίτησης της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας. Επίσης ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί και κάλεσε τον κόσμο να υποστηρίξει μια προσπάθειας εθνικής αναγέννησης.

Τα 20 σημεία της διακήρυξης, τα οποία παρουσίασε, επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της στήριξης της δημόσιας παιδείας, των ασθενέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων με τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και τα εθνικά ζητήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση απέδωσε στα θέματα της Δικαιοσύνης και στην τραγωδία των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου ασφαλής».

Τα βασικά σημεία της Ιδρυτικής Διακήρυξης, είναι τα εξής: