Κανείς από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση της Καρυστιανού.

Ηχηρά απόντες από την εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Ούτε ένας/μία από τους υπόλοιπους συγγενείς, ούτε ένας/μία έστω από τους επιζώντες δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Τα βασικά στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός της παρουσίασε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στο θέατρο «Ολύμπιον». Μεταξύ άλλων, είπε ότι δεν πιστεύει σε σωτήρες και κάλεσε τους πολίτες να πιστέψουν στον εαυτό τους, γιατί με τη συμμετοχή μπορούν να πετύχουν την αλλαγή, μπορούν να φέρουν τη δικαιοσύνη.

Ο στόχος της δικαιοσύνης και της δικαίωσης των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη μοιάζει να είναι κοινός για όλους τους συγγενείς. Ο δρόμος ωστόσο φαίνεται ότι είναι διαφορετικός.

Αυτός που επέλεξε η Μαρία Καρυστιανού δεν αφορά την συλλογική δράση των υπολοίπων γονιών και συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι κράτησαν από την πρώτη στιγμή αποστάσεις από το εγχείρημά της.

Η απουσία όλων από την εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος σηματοδοτεί την απόφασή τους να συνεχίσουν τον κοινωνικό και δικαστικό τους αγώνα, χωρίς κομματικό πρόσημο, αλλά με βαθιά πολιτική επίγνωση.

Ε.Κ.