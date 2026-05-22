Πόλωση και σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στα social media η ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Δείτε πώς τοποθετήθηκαν οι χρήστες στο Χ για τον νέο πολιτικό φορέα.

Αν το πρώτο «ημίχρονο» της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, με το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», παίχτηκε στην εκδήλωση παρουσίασης στο «Ολύμπιον» της πλατείας Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, το δεύτερο εξελίχθηκε λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό «γήπεδο» και σίγουρα με πολύ περισσότερο κόσμο: αυτό των social media.

Εκεί όπου καταγράφηκε πολύ υψηλό engagement (δηλαδή τεράστιος όγκος διαδικτυακής αλληλεπίδρασης, τόσο θετικής όσο και αρνητικής), με την ανακοίνωση του κόμματος να προκαλεί κύμα στήριξης, αλλά παράλληλα και σφοδρές επιθέσεις εναντίον της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Από τη μία πλευρά, υποστηρικτές της Μαρίας Καρυστιανού έκαναν λόγο για μια αυθεντική «φωνή από την κοινωνία», υποστηρίζοντας ότι εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών που αισθάνεται απογοητευμένο από το πολιτικό σύστημα και αναζητά μια διαφορετική πολιτική έκφραση. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που χαρακτήρισαν τη δημιουργία του κόμματος ως φυσική συνέχεια της κοινωνικής δυναμικής που αναπτύχθηκε τους τελευταίους μήνες γύρω από το αίτημα για δικαιοσύνη, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών.

Σε πολλές αναρτήσεις, χρήστες έκαναν λόγο για μια γυναίκα που δεν προέρχεται από τον κομματικό σωλήνα, ενώ άλλοι σημείωναν πως η παρουσία της στην πολιτική σκηνή «τρομάζει το σύστημα», ακριβώς επειδή εμφανίζεται ως πρόσωπο που δεν κουβαλά τις παραδοσιακές πολιτικές διαδρομές και τους κομματικούς μηχανισμούς.

Στην αντίπερα όχθη, ωστόσο, καταγράφηκε ιδιαίτερα έντονο κύμα αρνητικών αντιδράσεων - το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις έμοιαζε να κυριαρχεί στη διαδικτυακή συζήτηση - με αρκετούς χρήστες να κάνουν λόγο για ένα «αντισυστημικό μόρφωμα» χωρίς σαφές πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα. Δεν έλειψαν, μάλιστα, οι αναρτήσεις που συνέδεσαν τη ρητορική της νέας πολιτικής κίνησης με στοιχεία συνωμοσιολογίας, «ψεκασμένων» αφηγημάτων και εθνικιστικών / ακροδεξιών αντανακλαστικών, ενώ ορισμένοι υποστήριξαν πως γύρω από την υπόθεση των Τεμπών έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα ένα ετερόκλητο ακροατήριο που κινείται από την αντισυστημική ψήφο διαμαρτυρίας μέχρι ακραίες θεωρίες και πολιτικές προσεγγίσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άλλοι χρήστες εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο η κοινωνική οργή που προκάλεσε η τραγωδία να μετατραπεί σε πολιτικό κεφάλαιο, σημειώνοντας ότι το αίτημα για δικαιοσύνη είναι διαφορετικό από τη δημιουργία κομματικού φορέα.

Σημαντικό μέρος της διαδικτυακής συζήτησης επικεντρώθηκε και στις εικόνες από την εκδήλωση παρουσίασης στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, με αρκετές αναρτήσεις να σχολιάζουν όχι μόνο την παρουσία κενών θέσεων στην αίθουσα, αλλά και τη συμμετοχή προσώπων που - σύμφωνα με χρήστες των social media - προέρχονται από τον ευρύτερο αντισυστημικό, τηλεοπτικό και πολιτικό χώρο και έχουν κατά καιρούς απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση με ακραίες ή γραφικές τοποθετήσεις.

Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένα από τα tweets που έγιναν με φόντο τη χθεσινή εκδήλωση παρουσίασης του νέου κόμματος:

{https://x.com/antonis_clint/status/2057507834569310315}

{https://x.com/NikosMichael6/status/2057508622544806036}

{https://x.com/propovtiv/status/2057543580151861598}

{https://x.com/Giannis726523/status/2057512008480694431}

{https://x.com/FragileAlex/status/2057494142544937434}

{https://x.com/red_salute/status/2057524683122069654}

{https://x.com/sekeris/status/2057472622695227501}

{https://x.com/StefTsitsipapas/status/2057509847701106907}

{https://x.com/Kapoiosmpla/status/2057360835513667873}

{https://x.com/VanaZ20/status/2057519156291936322}

{https://x.com/herogrig/status/2057473274238394489}

{https://x.com/PetzaTou/status/2057489129273729382}

{https://x.com/VassosF/status/2057516098480664693}

{https://x.com/Rena_Rethymno/status/2057511050577088976}

{https://x.com/BiciBoni/status/2057393902240330034}

{https://x.com/AfroditiManou1/status/2057389068288143685}

{https://x.com/nick_sucks15/status/2057520450842865802}

{https://x.com/NickGreek25/status/2057542964570620351}

{https://x.com/OrionDion/status/2057523135092580684}

{https://x.com/RXRqdEgogik2Z9P/status/2057537176003301536}

{https://x.com/kubrickreturns/status/2057519091754168561}

{https://x.com/n_palaiopanou/status/2057521580251447400}

{https://x.com/mikrosserifis/status/2057459472675545259}

{https://x.com/BiciBoni/status/2057401577405657289}

{https://x.com/newhorizon2019/status/2057531759080657087}

{https://x.com/sotirischaral/status/2057498556781473856}

{https://x.com/doubamari/status/2057529866115768607}

{https://x.com/penny2455/status/2057498129755218256}

{https://x.com/th_vergos/status/2057527363898916921}

{https://x.com/diamanti_m51190/status/2057533039970775455}

{https://x.com/Grtham3/status/2057501947691704682}

{https://x.com/dimmavr2/status/2057534539933630544}

{https://x.com/AnAthenianToLDN/status/2057498395858641016}

{https://x.com/AnAthenianToLDN/status/2057473311542505639}

{https://x.com/stavrosvogiatz2/status/2057522924966334478}