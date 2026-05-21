Τα βασικά στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της, παρουσίασε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο «Ολύμπιον», η Μαρία Καρυστιανού, η οποία σημείωσε ότι δεν ζητάει από τους πολίτες να «πιστέψουν σε σωτήρες, διότι οι σωτήρες τελείωσαν», αλλά να πιστέψουν στον εαυτό τους, ότι μπορούν με τη συμμετοχή τους να πετύχουν την αλλαγή.

Το όνομα του κόμματος, δεν το είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της. Το δήλωσε, όμως, σε δηλώσεις της αμέσως μετά, στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου αναφέρθηκε στην «Ελπίδα Δημοκρατίας». Ως στόχο έθεσε τη νίκη στις επόμενες εκλογές, επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με εν ενεργεία πολιτικούς παρότι δεν είναι όλοι ίδιοι και επανέλαβε ότι η ίδια δέχεται ανελέητο πόλεμο.

«Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «υπάρχει μια στιγμή στην ιστορία κάθε έθνους, κάθε λαού, όπου η σιωπή γίνεται φωνή. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έφτασε για την Ελλάδα», είπε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

«Στέκομαι σήμερα μπροστά σας, όχι γιατί ακολούθησε μια πολιτική διαδρομή. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς, δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες, δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι εδώ σήμερα, ως μια μητέρα, ως μια πολίτης αυτής της χώρας, ως μια παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη να επανέλθει η δημοκρατία και η δικαιοσύνη στη χώρα, τονίζοντας πως «δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει».

«Όταν υψώσαμε τη φωνή μας μας κατηγόρησαν για φιλοδοξία. Και όταν ζητήσαμε δε συναντήσαμε μόνο κοροϊδία συναντήσαμε σκοτεινούς μηχανισμούς λυσσαλέα προσπάθεια να μη μάθει ποτέ η κοινωνία την αλήθεια. Όμως από κει συνέβη κάτι μεγάλο. Η κοινωνία ξύπνησα και μια κοινωνία που ξυπνάει το λήθαργο δεν επιστρέφει στον ύπνο. Εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους όχι γιατί τους κάλεσε κάποιος όχι γιατί τους οργάνωση κάποιους μηχανισμούς αλλά γιατί μέσα της κάτι έσπασε. Έσπασε ο φόβος έσπασε η σιωπή έσπασε η ανοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Καρυστιανού θα βρεθεί στις 14:00 της Παρασκευής 21/5, στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για την ίδρυση του νέου κόμματος.

Αναλυτικά τα 20 σημεία της διακήρυξης και η ομιλία της Μ. Καρυστιανού

Η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού

Στιγμιότυπα από την παρουσίαση

Φωτογραφίες: MOTIONTEAM/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ