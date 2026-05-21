Νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στα social για την επερχόμενη ανακοίνωση του κόμματός του στις 26 Μαΐου, στο Θησείο.

Άλλη μία ανάρτηση έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, δημοσιεύοντας μια αθλητική φανέλα με το νούμερο 26, στα χρώματα των «μπλαουγκράνα». Σε αυτά της αγαπημένης του ομάδας στο εξωτερικό, της Μπαρτσελόνα.

Το νούμερο φυσικά δεν είναι τυχαίο, παραπέμπει στις 26 Μαΐου, την ημερομηνία που θα ανακοινώσει τον νέο του κόμμα από το Θησείο.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει στην ανάρτησή του: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα».

