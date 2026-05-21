Το Μουντιάλ 2026 υποτίθεται ότι θα έφερνε τουριστική έκρηξη στις ΗΠΑ, ωστόσο η πραγματικότητα διαψεύδει αυτές τις προσδοκίες. Έκθεση που συντάχθηκε από την American Hotel & Lodging Association (AHLA), διαπιστώνει ότι οι κρατήσεις βρίσκονται πολύ κάτω από το αναμενόμενο, σχεδόν σε κάθε πόλη που θα φιλοξενήσει αγώνες της διοργάνωσης.

Η AHLA αναφέρει ότι η κατάσταση δεν συνάδει με τον ισχυρισμό της FIFA πως έχουν πουληθεί περισσότερα από πέντε εκατομμύρια εισιτήρια και τονίζει ότι «οικονομική ώθηση μπορεί να αποδειχθεί μικρότερη του αναμενομένου».

Η AHLA είναι η μεγαλύτερη ένωση ξενοδοχείων στις ΗΠΑ, εκπροσωπώντας περισσότερα από 32.000 καταλύματα και πάνω από το 80% όλων των ξενοδοχείων franchise.

Η έκθεσή της αποδίδει εν μέρει ευθύνες στη FIFA, κατηγορώντας την ότι προχώρησε σε μαζικές δεσμεύσεις υπερβολικά πολλών δωματίων για δική της χρήση, δημιουργώντας τεχνητή ζήτηση.

Αυτό, σύμφωνα με την AHLA, οδήγησε σε τεχνητά υψηλές τιμές και όταν η FIFA ακύρωσε μεγάλο αριθμό δωματίων προκάλεσε κενό διαθεσιμότητας.

Τα ξενοδοχεία υποστηρίζουν ότι οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων των αγώνων, τα κόστη τοπικών μεταφορών και φόρων, καθώς και το πολιτικό κλίμα, έχουν αποθαρρύνει τους επισκέπτες.

Οι κρατήσεις της FIFA «δημιούργησαν τεχνητή ζήτηση»

Η AHLA ανέφερε ότι τα ξενοδοχεία για χρόνια προετοιμάζονταν γι' αυτήν τη διοργάνωση, κάνοντας «σημαντικές επενδύσεις», με βάση τις επίσημες προβλέψεις.

Μια μελέτη που ανατέθηκε από τη FIFA και δημοσιεύθηκε πέρυσι προέβλεπε ότι το Μουντιάλ θα μπορούσε να δημιουργήσει στις ΗΠΑ 185.000 θέσεις εργασίας, προσθέτοντας 17,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο ΑΕΠ.

«Η FIFA ακύρωσε το 70% των κρατήσεων»

Η AHLA ανέφερε ότι οι μαζικές κρατήσεις που έκανε η FIFA «διαμόρφωσαν τις προβλέψεις εσόδων, τα σχέδια στελέχωσης και τις προετοιμασίες».

Υποστήριξε ότι αυτή η πολιτική κρατήσεων «κατασκεύασε τεχνητή ζήτηση» και απέκρυψε το γεγονός ότι η τουριστική ροή θα είναι χαμηλότερη από τις προβλέψεις.

Έως και το 70% των δωματίων που είχε δεσμεύσει η FIFA στη Βοστώνη, το Ντάλας, το Λος Άντζελες, τη Φιλαδέλφεια και το Σιάτλ έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με την AHLA.

Σε ανακοίνωσή της, η FIFA απέρριψε τους ισχυρισμούς της AHLA και δήλωσε ότι ακολούθησε τις συμφωνίες που είχαν γίνει με τις ξενοδοχειακές αλυσίδες.

«Όλες οι αποδεσμεύσεις δωματίων πραγματοποιήθηκαν όπως ορίζουν τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα με τους ξενοδοχειακούς συνεργάτες - μια συνήθης πρακτική για διοργάνωση αυτού του μεγέθους», δήλωσε εκπρόσωπος της FIFA.

«Σε πολλές περιπτώσεις, οι αποδεσμεύσεις δωματίων έγιναν πριν από τις καθορισμένες προθεσμίες ώστε να εξυπηρετηθούν περαιτέρω αιτήματα των ξενοδοχείων.

»Καθ’ όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, η ομάδα καταλυμάτων της FIFA διατηρούσε συνεχή επικοινωνία με τους εκπροσώπους των ξενοδοχείων».

Οι τιμές εκτοξεύθηκαν μετά την κλήρωση, μόλις οι φίλαθλοι έμαθαν σε ποιες πόλεις θα αγωνίζονταν οι ομάδες τους. Έκτοτε υπήρξε σταδιακή πτώση, αλλά ίσως είναι πολύ αργά για να δελεαστούν οι φίλαθλοι.

Οι τιμές ξενοδοχείων σε πόλεις όπως η Βοστώνη εξακολουθούν να ξεπερνούν τα 300 δολάρια τη βραδιά, ενώ οι περισσότεροι φίλαθλοι κινούνται με χαμηλότερο προϋπολογισμό.

Η Airbnb δηλώνει ότι το Μουντιάλ 2026 οδεύει να γίνει «το μεγαλύτερο γεγονός φιλοξενίας στην ιστορία της Airbnb», ξεπερνώντας τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Τα ξενοδοχεία ίσως χρειαστεί να βασιστούν στα κέρδη από τις νοκ-άουτ φάσεις, όταν οι φίλαθλοι αναγκάζονται να κάνουν κρατήσεις την τελευταία στιγμή.

Ωστόσο, το Μουντιάλ 2026 φαίνεται απίθανο να αποφέρει τα έσοδα που είχαν προβλεφθεί.

Με πληροφορίες από BBC