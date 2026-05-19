Η αγωνία και τα δάκρυα χαράς μετά την ανακοίνωση της αποστολής για το Μουντιάλ 2026.

Ο Νεϊμάρ ήταν ανάμεσα στους 26 ποδοσφαιριστές που ανακοίνωσε ο Κάρλο Αντσελότι για την αποστολή της Βραζιλίας στο Μουντιάλ 2026 και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς μόλις το άκουσε.

Βίντεο που ανάρτησε στο YouTube καταγράφει τις στιγμές αγωνίας πριν από την ανακοίνωση, ενώ είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι του φίλοι και συγγενείς, αλλά και τους πανηγυρισμούς όλων μόλις άκουσαν το όνομά του.

Αυτό θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ για τον Νεϊμάρ, κάτι που δεν θεωρούνταν βέβαιο, εξαιτίας των ερωτημάτων για τη φυσική κατάστασή του μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού και τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια.

Στο βίντεο, ο Νεϊμάρ ακούγεται να παραδέχεται ότι φοβάται να κοιτάζει συνέχεια το τηλέφωνό του, λέγοντας ότι ήταν καλό που δεν είχαν επικοινωνήσει ακόμα μαζί του, πριν από τις ανακοινώσεις. «Θα είναι σίγουρα το τελευταίο, είτε πάω, είτε όχι», λέει σε άλλο σημείο.

Την ώρα που ακούστηκε το όνομά του, όλοι μέσα στο σπίτι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και ο Νεϊμάρ έκρυψε το κεφάλι του ανάμεσα στα χέρια του, δακρύζοντας. Από τους πρώτους ανθρώπους που αγκάλιασε, ήταν ο φυσιοθεραπευτής του, ενώ συγκινήθηκε όταν μίλησε στο τηλέφωνο με τον πατέρα του, στον οποίο έλεγε συνέχεια «τα καταφέραμε».

Μεταξύ άλλων μίλησε και με τον Ραφίνια, πανηγυρίζοντας. «Θα το κερδίσουμε!», είπε στον συμπαίκτη του. Ο 34χρονος Νεϊμάρ είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Βραζιλίας, με 79 τέρματα, από τα οποία τα οχτώ σε τελική φάση Μουντιάλ. Στη φετινή διοργάνωση, η «Σελεσάο» θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της από το 2002.

