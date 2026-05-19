Έως σήμερα Τρίτη, έχουν καταγραφεί 131 θάνατοι που συνδέονται με την επιδημία Έμπολα στη ΛΔΚ και πάνω από 500 ύποπτα κρούσματα.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ δήλωσε την Τρίτη ότι «ανησυχεί βαθιά για την κλίμακα και την ταχύτητα» της θανατηφόρας επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, καθώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τον ρυθμό αντιμετώπισης της επιδημίας.

Η επιδημία, που οφείλεται στον ιό Bundibugyo, έναν από τους πολλούς ιούς γνωστούς ως ορθοεβολαϊοί που μπορούν να προκαλέσουν τη νόσο Έμπολα, πλήττει κυρίως την απομακρυσμένη βορειοανατολική επαρχία Ιτούρι της ΛΔΚ, δήλωσε ο ο δρ. Τέντρος Γκεμπρεγέσους.

Έως σήμερα Τρίτη, έχουν καταγραφεί 131 θάνατοι που συνδέονται με την επιδημία, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της ΛΔΚ, Δρ. Σάμιουελ Ρότζερ Κάμπα, με περισσότερα από 500 ύποπτα κρούσματα. Ο Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι 30 κρούσματα έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί στην επαρχία Ιτούρι. Εν τω μεταξύ, στη γειτονική Ουγκάντα, έχουν αναφερθεί επίσης δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα στην πρωτεύουσα Καμπάλα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ωστόσο, αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με το γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για να εντοπιστούν και να παρακολουθήσουν οι αρμόδιοι τα αρχικά κρούσματα της επιδημίας, ιδίως δεδομένης της εμπειρίας της ΛΔΚ στην αντιμετώπιση των επιδημιών Έμπολα.

«Έχω πει ότι το πιο ανησυχητικό για μένα είναι το πόσα μάθαμε, πόσο γρήγορα τα μάθαμε», δήλωσε στο CNN τη Δευτέρα ο Craig Spencer, γιατρός που επέζησε από τον Έμπολα το 2014. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό είναι πιθανώς πολύ χειρότερο από ό,τι νομίζουμε αυτή τη στιγμή. Υποψιάζομαι ότι ο πραγματικός αριθμός κρουσμάτων είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι αναφέρεται».

Αντιδρώντας στην αυξανόμενη επιδημία, οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν έναν νόμο για τη δημόσια υγεία τη Δευτέρα για να περιορίσουν την είσοδο στη χώρα από την πληγείσα περιοχή, τη στιγμή που ένας Αμερικανός υπήκοος βρέθηκε θετικός στο στέλεχος στη ΛΔΚ. Τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων επέκριναν την κίνηση, λέγοντας ότι «οι ευρείες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις μπορούν να διαταράξουν ζωές και οικονομίες».

Οι αρχές της Ουγκάντα ​​προσπάθησαν να καθησυχάσουν τους επισκέπτες την Τρίτη, επιμένοντας ότι δεν υπήρξε τοπική μετάδοση εντός της χώρας παρά τα δύο κρούσματα, τα οποία το Συμβούλιο Τουρισμού της Ουγκάντα ​​δήλωσε ότι αφορούσαν Κονγκολέζους υπηκόους «που εισήλθαν στην Ουγκάντα ​​από τη ΛΔΚ».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για τη ΛΔΚ, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα, και ζήτησε από τους πολίτες να επανεξετάσουν το ταξίδι τους στη Ρουάντα λόγω της επιδημίας στην περιοχή.

Πότε ξεκίνησε η επιδημία

Το πρώτο γνωστό ύποπτο κρούσμα ήταν ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγείας, του οποίου τα συμπτώματα ξεκίνησαν στις 24 Απριλίου, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Το άτομο αργότερα πέθανε σε ιατρικό κέντρο στην Μπούνια, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι.

Στη συνέχεια, στις 5 Μαΐου, ο ΠΟΥ έλαβε ειδοποίηση για μια «άγνωστη ασθένεια» με υψηλή θνησιμότητα στην επαρχία, ανέφερε ο οργανισμός. Μετά από έρευνα από μια ομάδα ταχείας αντίδρασης στις 13 Μαΐου, η επιδημία επιβεβαιώθηκε ως ιός Bundibugyo στις 15 Μαΐου.

Την Κυριακή, ο οργανισμός υγείας του ΟΗΕ κήρυξε την επιδημία «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ανησυχίας» και είπε ότι το υψηλό ποσοστό θετικότητας και ο αυξανόμενος αριθμός κρουσμάτων και θανάτων υποδηλώνουν «ένα δυνητικά πολύ μεγαλύτερο ξέσπασμα».

Ο δρ. Γκεμπρεγέσους δήλωσε την Τρίτη ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας γενικός διευθυντής κήρυξε έκτακτη ανάγκη αυτού του είδους πριν συγκαλέσει μια επιτροπή έκτακτης ανάγκης, η οποία, όπως είπε, θα γίνει αργότερα την Τρίτη. «Δεν το έκανα αυτό ελαφρά τη καρδία», πρόσθεσε.

Ο Έμπολα είναι μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα ασθένεια που μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά ενός μολυσμένου ατόμου, σύμφωνα με το Africa CDC. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω επαφής με μολυσμένα υλικά ή ενός ατόμου που έχει πεθάνει από την ασθένεια. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες ή εμβόλια ειδικά για τον ιό Bundibugyo.

Με πληροφορίες του CNN





