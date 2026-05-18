Στιγμιότυπα από την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας για τη Eurovision 2026 να χορεύει στο «Dancing With the Stars». Όσα αποκάλυψε η χορογράφος Γκαλένα Βελίκοβα.

Η Dara ήταν η φετινή εκπρόσωπος της Eurovision που κατάφερε να εντυπωσιακή το κοινό και τις κριτικές επιτροπές των χωρών με τη σκηνική της παρουσία και το τραγούδι της με τίτλο «Bangaranga», χαρίζοντας την νίκη για πρώτη φορά στην χώρα της.

Η ερμηνεύτρια είχε μία από τις πιο εκκεντρικές και ανατρεπτικές εμφανίσεις, με το πρώτο πλάνο να φέρνει τα «πάνω – κάτω» στη σκηνή.

Η ίδια, γεννήθηκε το 1998 και είναι ιδιαίτερα γνωστή για τις επιτυχίες όπως το «Thunder» και το «Call Me», ενώ είχε συμμετάσχει και στο The Voice of Bulgaria, το 2021 και το 2022, ενώ έγινε γνωστό ότι είχε συμμετάσχει και στο «Dancing With the Stars» της Βουλγαρίας, όπου είχε κατακτήσει την δεύτερη θέση.

Το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno» ήρθαν στη δημοσιότητα ορισμένα στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις της στον χορευτικό διαγωνισμό, ενώ στην αέρα μίλησε και η Γκαλένα Βελίκοβα.

Η χορογράφος που γνώρισε την ερμηνεύτρια μέσα από τη συμμετοχή της στο «Dancing With the Stars» μίλησε για την εκπρόσωπο της Βουλγαρίας, δηλώνοντας μεταξύ άλλων:

«Είναι μία εξαιρετική καλλιτέχνιδα. Νομίζω ότι το μυστικό της Βουλγαρίας ήταν η μυστικότητα. Και εδώ ερχόταν κάθε φορά με διαφορετικό μαλλί και μακιγιάζ. Έτσι και στη Eurovision κράτησαν αυτό το μυστήριο και γύρω από τον τίτλο, το «Bangaranga», τι σημαίνει... ήταν και ο ρυθμός πολύ ενδιαφέρον. Τα ρούχα της Dara με τα φτερά… Ήταν εκθαμβωτική. Είχε βγει δεύτερη στο Dancing With the Stars, ωστόσο προσπαθούσε πάρα πολύ ήταν τελειομανής».

Μάλιστα με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό της η ομάδα της Φαίης Σκορδά, στάθηκε στην στήριξη που έδειξε να λαμβάνει η ερμηνεύτρια από τον σύντροφό της, ο οποίος βρισκόταν διακριτικά στο πλευρό της.

Όπως εξήγησε και η Κατερίνα Ζαρίφη που βρισκόταν στη Βιέννη, όταν του ζήτησε να μιλήσει στην κάμερα, εκείνος απάντησε πως η σημερινή βραδιά ανήκει στη Dara.

Τέλος, αποκαλύφθηκε ότι 71ή χρονιά του Διαγωνισμού, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα Σόφια.