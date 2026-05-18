Η Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκαν στη Βιέννη για το σχολιασμό της φετινής Eurovision. Όσα αποκάλυψαν για τη φετινή διοργάνωση.

Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης για δέκατη συνεχόμενη χρονιά βρέθηκαν στη διοργανώτρια χώρα της Eurovision προκειμένου να πραγματοποιήσουν την παρουσίαση και τον σχολιασμό του show.

Τη φετινή διοργάνωση την είχε αναλάβει η Αυστρία με τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό να πραγματοποιούνται στη Βιέννη.

Μόλις δύο ημέρες μετά το τέλος της Eurovision 2026, η δημοσιογράφος και ο ηθοποιός, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» όπου αναφέρθηκαν και σχολίασαν τη φετινή διοργάνωση.

«Υπήρχε πολλή προσμονή φέτος εδώ και μήνες, για να δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία», σημείωσε αρχικά η Μαρία Κοζάκου.

Αναφερόμενοι στην ελληνική αποστολή και τον Akyla, η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, τόνισαν ότι πίσω από την εμφάνισή του υπήρξε πολλή δουλειά και οργάνωση, ενώ η δημοσιογράφος με τη σειρά της σχολίασε: «Από το Σεπτέμβριο του 2025 δουλεύουμε το πρότζεκτ… Όλοι έτσι είναι! Γι’ αυτό, και αν είδατε το Σάββατο το βράδυ, όλοι οι καλλιτέχνες, όχι μόνο ο Akylas, ξεσπούσαν στο τέλος της ερμηνείας τους. Είναι μεγάλη η ένταση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι!».

Σε άλλο σημείο ωστόσο, σχολίασαν τη φετινή διοργάνωση. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, έδωσε το λόγο στη Μαρία Κοζάκου με την ίδια να αναφέρει: «Νομίζω ότι έχουμε ζήσει και καλύτερες διοργανώσεις. Τα πράγματα ήταν μικρά, λίγο μικρότερα απ’ όσο θα έπρεπε να είναι. Και πέρυσι ήταν οικογενειακά, αλλά δεν ήταν μικρά. Οι χώροι ήταν όλοι μικροί, ο χώρος εργασίας των ανθρώπων ήταν μικρός, τα καμαρίνια μικρά, οι αποστάσεις μικρές, αυτό δεν ήταν κακό. Νομίζω, ήταν μικρά και όχι οικογενειακά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, στο Λίβερπουλ που ήμασταν πρόπερσι ήταν όλα με το σωστό μέγεθος, τις σωστές αποστάσεις και όλα λειτουργούσαν ρολόι. Εδώ, οι εθελοντές ήταν καταπληκτικοί και οι χώροι που εργάζονταν οι άνθρωποι ήταν μικροί. Και η σκηνή ήταν μικρή, αλλά ένα κόσμημα!».

Με τη σειρά του ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφερε: «Απλώς αυτοί είχαν κάνει στον ίδιο χώρο το 2015 και τότε φαινόταν όλο πιο μεγάλο. Έντεκα χρόνια μετά είδες ότι δεν υπήρχε μία εξέλιξη. Θα μου πεις τι να κάνουν, επέκταση δίπλα; Το 2015 ήταν μία πιο μεγαλοπρεπής Eurovision. Τώρα, ήταν και οι συνθήκες, ήταν όλα πιο μαζεμένα… Κάποια πράγματα από την διοργάνωση ήταν πολύ ωραία. Η έναρξη ήταν ωραία…».

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την εμφάνιση της Φινλανδίας που ήταν ένα από τα «φαβορί» και κατέκτησε τη δέκατη θέση σχολίασαν: «Έπαθαν ψυχρολουσία. Ήταν και πολύ στενοχωρημένοι μετά το τελικό αποτέλεσμα, γιατί και εκείνοι είχαν κάπως κουρδιστεί. Έπεσαν τόσο έξω τα προγνωστικά, που είχαν μία τόσο μεγάλη επιρροή ακόμη και σε εμάς που δημιουργήθηκε μία άλλη εικόνα. Εμείς όταν στήθηκε ο Α΄ Ημιτελικός, βλέπαμε τι περνάει προς τα κάτω… Καταλαβαίναμε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε όπως έλεγαν τα προγνωστικά».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, πρόσθεσε: «Τουλάχιστον εμείς είχαμε και ένα… Ήμασταν από το 4 στο 5… Οι άλλοι (σ.σ Φινλανδία) ό,τι αλλαγή και να γινόταν ήταν νούμερο ένα».

Τέλος, όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή και τον Akyla σχολίασαν: «Αυτό το πράγμα δεν το είχαμε ξανά ζήσει, να ξέρουν το τραγούδι μας. Αυτό το αποδεικνύει και η υψηλή θέση που πήρε στο televoting… Είχε διεισδύσει σε πολλές χώρες. Δεν πήρε 12 και 10, αλλά πήρε από τον κόσμο», σχολίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης.