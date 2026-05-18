Η Μέρκελ δήλωσε πως δεν θα ήταν το κατάλληλο άτομο για να ηγηθεί των ευρωπαϊκών συνομιλιών με τον Πούτιν, καθώς δεν κατέχει καμία εξουσία.

Eπίθεση στην ΕΕ εξαπέλυσε η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ επικρίνοντας την Ένωση ότι δεν χρησιμοποίησε την διπλωματική της ισχύ για να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Νομίζω ότι η στρατιωτική υποστήριξη που έχουμε παράσχει μέχρι στιγμής είναι απολύτως σωστή. Πιστεύω επίσης ότι είναι σωστό να κάνουμε πολύ περισσότερα για να δημιουργήσουμε ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα πέρα ​​από την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία. Αυτό που με λυπεί είναι ότι, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη δεν αξιοποιεί επαρκώς τη διπλωματική της δυναμική», δήλωσε η Μέρκελ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο WDR. «Δεν αρκεί ο Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη πιέζεται να διορίσει ειδικό απεσταλμένο για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο έχουν δείξει ότι είνια ανοιχτές σε έναν τέτοιο μεσολαβητή, την ώρα που η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν.

Η Μέρκελ, η οποία διετέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας από το 2005 έως το 2021, δήλωσε ότι είχε προτείνει τη δημιουργία μιας διπλωματικής μορφής μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας κατά την τελευταία της συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2021, στο τέλος της θητείας της και μόλις τέσσερις μήνες πριν ξεκινήσει ο πόλεμος της Ρωσίας. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η πρόταση απέτυχε καθώς υπήρχαν διαφορετικές απόψεις εντός του μπλοκ σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της Μόσχας.

«Πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε μέχρι να καταλήξετε σε μια κοινή θέση», είπε η Μέρκελ για τις διαφορές εντός της ΕΕ. «Η διπλωματία ήταν πάντα η άλλη όψη του νομίσματος, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου».

Η κληρονομιά της Μέρκελ έχει επικριθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης εξάρτησης της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια της θητείας της, με τις αντίθετες φωνές να αυξάνονται ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, η προηγούμενη διαπραγματευτική της εμπειρία τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι οδήγησε επίσης στο να αναφερθεί το όνομα της ως μία από τις πιθανές υποψήφιες για να γίνει ειδική απεσταλμένη της ΕΕ για την ειρήνη, με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου.

Η ίδια όμως, αρνήθηκε τις φήμες και δήλωσε ότι το γραφείο της δεν είχε λάβει κανένα επίσημο αίτημα για κάτι τέτοιο. Τόνισε επίσης ότι πιστεύει πως μόνο όσοι κατέχουν την εξουσία είναι αξιόπιστοι διαπραγματευτές, σημειώνοντας τις εμπειρίες της με τον Πούτιν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

«Μπορέσαμε να διεξάγουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις μόνο με τον πρόεδρο Πούτιν επειδή είχαμε πολιτική εξουσία, επειδή ήμασταν αρχηγοί κυβερνήσεων», είπε η Μέρκελ. «Χρειάζεστε αυτή την εξουσία. Και εγώ, προσωπικά, δεν θα σκεφτόμουν ποτέ να ζητήσω από έναν διαμεσολαβητή να πάει στο Μινσκ για μένα και να μιλήσει με τον Πούτιν. Πρέπει να το αναλάβετε οι ίδιοι (οι αρχηγοί κρατών)» σημείωσε.

Οι συμφωνίες του Μινσκ, που επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση της Μέρκελ και του Γάλλου ομόλογού της το 2014 και το 2015 για να σταματήσουν οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια διαρκή εκεχειρία. Οι παραβιάσεις συνεχίστηκαν για χρόνια πριν ξεκινήσει ο πόλεμος της Ρωσίας το 2022.

Με πληροφορίες του Politico