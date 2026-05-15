Εκτιμάται ότι το drone δεν κάλυψε μεγάλη απόσταση.

Το θαλάσσιο drone με τα εκρηκτικά, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, πιθανότατα δεν έφτασε στον στόχο του λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, εκτιμά πηγή από τον τομέα της ασφάλειας, που επικαλείται το Reuters.

Η ΕΥΠ και οι ένοπλες δυνάμεις αναλύουν το θαλάσσιο drone, αποσυναρμολογώντας το και χρησιμοποιώντας αντίστροφη μηχανική, για να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Επίσης, εξετάζονται τα μεταδεδομένα, για διαπιστωθεί αν προήλθε από πλοίο ή από ακτές.

Πιθανότατα το drone απέτυχε να φτάσει στον στόχο, έχοντας χάσει τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, σύμφωνα με την πηγή του Reuters. Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι δεν κάλυψε μεγάλη απόσταση, κάτι που καθιστά λιγότερο πιθανό το σενάριο να ξεκίνησε την πορεία του από τη Λιβύη, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Τα επίπεδα καυσίμων αποτελούν βασικό παράγοντα για τις εκτιμήσεις, ανέφερε άλλος αξιωματούχος, που αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες. Η τεχνική ανάλυση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς απομένει μόνο η αποκρυπτογράφηση κάποιων κρυπτογραφημένων δεδομένων, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Πόρισμα ΓΕΕΘΑ-ΕΥΠ για το drone στη Λευκάδα

Παρόμοιες πληροφορίες, για τεχνικό πρόβλημα του drone, μετέδωσε και ο ΣΚΑΪ, σύμφωνα με τον οποίο είναι έτοιμο το ολιγοσέλιδο πόρισμα του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ.

Σε αυτό γίνεται περιγραφή των τεχνικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών του drone και αναφέρει ότι έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης.

Επίσης, το πόρισμα φέρεται να αναφέρει ότι το drone δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση και πως είχε σημαντική ποσότητα καυσίμων, άρα απομακρύνεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τη Λιβύη. Εξάλλου, δεν προσδιορίζεται το σημείο αφετηρίας, ούτε ο στόχος που επρόκειτο να πλήξει.

Σημειώνεται ότι από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από το drone κρύβεται η Ουκρανία, κάτι που φέρεται να έχουν παραδεχθεί τις προηγούμενες ημέρες αξιωματούχοι του Κιέβου σε συνομιλίες τους με Έλληνες, παρέχοντας σχετικές εξηγήσεις, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

