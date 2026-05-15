«Αυτό είναι πέρα ​​από κάθε Όσκαρ» δήλωσε ο Τζον Τραβόλτα από τη σκηνή του Φεστιβάλ των Καννών.

Μία τεράστια έκπληξη επιφύλαξε το 79ο Φεστιβάλ των Καννών στον Τζον Τραβόλτα.

Πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του σκηνοθετικού του ντεμπούτου «Propeller One-Way Night Coach»,το φεστιβάλ του απένειμε έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, για το σύνολο του έργου του. Ο Τραβόλτα σοκαρίστηκε από την έκπληξη και συγκρατώντας τα δάκρυά του είπε: «Αυτό είναι πέρα ​​από κάθε Όσκαρ».

«Έκπληξη!» αναφώνησε συγκινημένος ο Τραβόλτα στα γαλλικά καθώς το πλήθος ξέσπασε σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα». Απευθυνόμενος στον διευθυντή του Φεστιβάλ Τιερί Φρεμό, του είπε: «Είπες ότι αυτή θα ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν ήξερα ότι θα σήμαινε κάτι τέτοιο» και ο Φρεμό απάντησε: «Το ξέραμε!».

«Αυτή είναι μια στιγμή ταπεινότητας, οπότε σε ευχαριστώ Τιερί από τα βάθη της καρδιάς μου», συνέχισε ο Τραβόλτα. «Όταν σε συνάντησα τον Νοέμβριο, δεν περίμενα ότι η ταινία μου θα γινόταν δεκτή. Και όταν ο Τιερί είπε ότι όχι μόνο έγινε δεκτή, αλλά έγραφε ιστορία επειδή θα ήταν η πρώτη ταινία που θα γινόταν δεκτή τόσο νωρίς, έκλαψα σαν μωρό γιατί απλά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Γιατί κατά τη γνώμη μου, είσαι ο πιο απαιτητικός άνθρωπος στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Ήμουν απλώς χαρούμενος που ήμουν εδώ! Δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ.»

Ο Τραβόλτα, ο οποίος έχει προταθεί δύο φορές για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, παρευρέθηκε στις Κάννες φέτος για την πρεμιέρα του «Propeller One-Way Night Coach», της ταινίας του με την υποστήριξη της Apple, βασισμένη στο ομώνυμο παιδικό βιβλίο του από το 1997. Η αυτοβιογραφική οικογενειακή ταινία, την οποία ο ίδιος αποκάλεσε την «πιο προσωπική ταινία που έχει κάνει ποτέ», εκτυλίσσεται στη χρυσή εποχή της αεροπορίας, καθώς ο νεαρός λάτρης των αεροπλάνων Τζεφ (Κλαρκ Σότγουελ) και η μητέρα του (Κέλι Έβιστον-Κουίνετ) ξεκινούν μια μονόδρομη, διασχιστική οδύσσεια προς το Χόλιγουντ. Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης η κόρη του Τραβόλτα, Έλλα Μπλε Τραβόλτα.

Μετά την προβολή της ταινίας διάρκειας μιας ώρας, ο Τραβόλτα επέστρεψε στη σκηνή, όπου συζήτησε με τον Φρεμό πώς η αγάπη του για την αεροπορία γεννήθηκε στην παιδική του ηλικία. Ο Τραβόλτα είπε ότι έκλαψε όταν ο Φρεμό του είπε ότι είχε επιλέξει την ταινία για τις Κάννες πέντε μήνες πριν από το φεστιβάλ.

«Ο λόγος που υπάρχει αυτή η ταινία και στην πραγματικότητα ο λόγος που υπάρχω ως καλλιτέχνης οφείλεται σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων εκεί», είπε ο Τραβόλτα, δείχνοντας την οικογένειά του στο πλήθος. «Η μεγαλύτερη αδερφή μου, η Έλεν, ήταν στην πραγματικότητα αυτός ο χαρακτήρας, ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ταινία. Αλλά είναι στην πραγματικότητα ένα μείγμα της αδερφής μου και της μητέρας μου, επειδή και οι δύο με επηρέασαν τόσο βαθιά και ήταν υπεύθυνες για όλες τις ελπίδες και τα όνειρά μου και με παρακολούθησαν να τα κάνω πραγματικότητα. Αυτή είναι λοιπόν μια μικρή γεύση από την καταγωγή μου και πώς ήταν να είμαι εγώ όταν ήμουν μικρός. Ελπίζω λοιπόν να την απολαύσατε. Σημαίνει τα πάντα για μένα που είστε εδώ».

Οι Κάννες ανακοίνωσαν πριν από την έναρξη του φεστιβάλ του 2026 ότι ο Πίτερ Τζάκσον και η Μπάρμπρα Στράιζαντ θα λάμβαναν τιμητικούς Χρυσούς Φόινικες τις βραδιές έναρξης και λήξης του φεστιβάλ, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι Κάννες έχουν αποκτήσει τη συνήθεια να απονέμουν τουλάχιστον έναν τιμητικό Φοίνικα-έκπληξη κάθε χρόνο, με τον Σπάικ Λι να αποδέχεται πέρυσι το βραβείο πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Highest 2 Lowest».

Το προηγούμενο ιστορικό του Τραβόλτα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών περιλαμβάνει προβολές των ταινιών «Pulp Fiction» (1994), «She's So Lovely» (1997) και «Primary Colors» (1998). Το «Pulp Fiction» του Ταραντίνο κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα, ενώ ο συμπρωταγωνιστής του Τραβόλτα, Σον Πεν, τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ταινία «She's So Lovely».

Η πρώτη σκηνοθετική απόπειρα του Τραβόλτα το «Propeller One-Way Night Coach» θα αρχίσει να προβάλλεται στις 29 Μαΐου στο Apple TV.

Με πληροφορίες του Variety