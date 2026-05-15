«Είναι η πρώτη σου χρονιά στην Ευρωλίγκα, δεν μπορείς να μιλάς σε εμένα», είπε μεταξύ άλλων ο Εργκίν Αταμάν για τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μυκόνου με σκορ 99 - 75 για τα play-off της Stoiximan GBL, όμως αυτό το οποίο κέντρισε τα βλέμματα ήταν η συνέντευξη τύπου του Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Τούρκος προπονητής εμφανίστηκε αφοπλιστικός, απαντώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα σχόλια του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια.

Ο Γιανάι είχε αναφερθεί στον τρόπο «κοουτσαρίσματος» του Αταμάν λέγοντας χαρακτηριστικά «οι παίκτες του είναι σαν να παίζουν χωρίς προπονητή».

Ο Εργκίν Αταμάν δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε ο Ισραηλινός, λέγοντας:

«Δεν τον ξέρω. Είμαι 25 χρόνια στη EuroLeague. Πάντα έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τους δημοσιογράφους και όλη μας τη διοίκηση. Ποτέ δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο, είτε προπονητή, είτε πρόεδρο είτε μέλος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ είπε ότι οι παίκτες μου είναι σαν να παίζουν χωρίς προπονητή. Η δήλωση αυτή ήταν ασεβής. Δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά η δήλωση που έκανε δείχνει ασέβεια σε εμένα και τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να εστιάσεις στην ομάδα σου και τους παίκτες σου. Είναι η πρώτη σου χρονιά στην Ευρωλίγκα, δεν μπορείς να μιλάς σε εμένα. Όποιος στο είπε αυτό να βγεις και να το πεις μην κρύβεσαι. Άκουσα ότι θα ανεβάσεις πολύ το μπάτζετ. Ακόμα και 100 εκατομμύρια να φτάσεις, με αυτή τη νοοτροπία και αυτούς τους τρόπους δεν θα φτάσεις ποτέ στο επίπεδό μου, εγώ έχω κερδίσει 3 τα τελευταία χρόνια. Οπότε σκάσε και μίλα για την ομάδα σου».

{https://www.instagram.com/p/DYXrFPKAGxA/}

Δείτε την συνέντευξη τύπου του Εργκίν Αταμάν

{https://www.youtube.com/watch?v=o_803QZiMJ8&t=1002s}