Απορρίφθηκε το αίτημα του Παναθηναϊκού για αναστολή εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ.

Είναι πλέον οριστικό: ο Παναθηναϊκός θα αποχαιρετήσει το γήπεδο της Λεωφόρου χωρίς κόσμο, στο ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ την Κυριακή, για την τελευταία αγωνιστική των play off της Super League.

Οι «πράσινοι» έκαναν αίτημα για αναστολή εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ, το οποίο όμως απορρίφθηκε. Υπενθυμίζεται πως η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας είχε τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ρίψης δύο κροτίδων και πέντε πυροτεχνημάτων, στο ματς κόντρα στην ΑΕΚ, για την τρίτη αγωνιστική των play off. Το οποίο τελικά ήταν το τελευταίο ματς του «τριφυλλιού» στη Λεωφόρο με φιλάθλους.

Τη σεζόν 2026-27 ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο, ενώ στη συνέχεια αναμένεται η εγκατάσταση της ομάδας στο νέο γήπεδο που κατασκευάζεται στον Βοτανικό.