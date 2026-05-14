Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 58χρονος που το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ μέσα σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία υποπολυβόλου όπλου σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς.

Κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι «θόλωσε», αποδίδοντας την πράξη του στο ποτό. Όπως φέρεται να ανέφερε, το συγκεκριμένο μπαρ ήταν το στέκι του και το επισκεπτόταν συχνά, ενώ τόνισε πως δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Επιπλέον, φέρεται να παραδέχτηκε ότι κατείχε παράνομα το όπλο με το οποίο πυροβόλησε μέσα στο κατάστημα.

