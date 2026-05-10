Η ιδιοκτήτρια του μπαρ και ο σύζυγός της του αρνήθηκαν την είσοδο, λόγω της επιθετικής και μεθυσμένης συμπεριφοράς του.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Καλλιθέα νωρίς το πρωί της Κυριακής 10/5, όταν ένα σοβαρό επεισόδιο έξω από μπαρ κατέληξε σε πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 43χρονης γυναίκας και τη σύλληψη ενός 58χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 58χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, μετέβη στο κατάστημα όπου βρίσκονταν περίπου 30 άτομα, ζητώντας να εισέλθει. Παρά την αρχική απομάκρυνσή του, ο άνδρας επέστρεψε και κατάφερε να μπει για λίγο στο κατάστημα, πριν αποχωρήσει εκ νέου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 58χρονος κατευθύνθηκε προς το νοικιασμένο όχημά του και έβγαλε αυτόματο όπλο τύπου UZI, πυροβολώντας προς την είσοδο του μπαρ.

Από τα πυρά τραυματίστηκε η 43χρονη ιδιοκτήτρια, η οποία δέχθηκε δύο βολές στον λαιμό και στην πλάτη. Η ίδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες συνέλαβαν τον δράστη ενώ εντόπισαν το όπλο της επίθεσης κρυμμένο κάτω από την κάθισμα του οδηγού στο ΙΧ του, ενώ εκεί βρίσκεται και κλιμάκιο της Ασφάλειας που παίρνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και θαμώνες του καταστήματος.

