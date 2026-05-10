«Στην περίπτωση κάποιου λάθους από τον εχθρό, η αντίδραση του Ιράν θα είναι καταστροφική», αναφέρει ο ίδιος.

Ο επικεφαλής της ενιαίας διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και έλαβε από αυτόν «νέα κατευθυντήρια μέτρα για την επιδίωξη στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων», ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars την Κυριακή.

Το ρεπορτάζ του Fars ανέφερε ότι ο Αλί Αμπντολάχι, ο οποίος διοικεί το Κεντρικό Στρατηγείο, ενημέρωσε τον Χαμενεΐ για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Δεν ανέφερε πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ενέργεια των Αμερικανο-Σιωνιστών (Ισραηλινών) εχθρών. Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους από τον εχθρό, η απάντηση του Ιράν θα είναι άμεση, αυστηρή και αποφασιστική», φέρεται να δήλωσε ο Αμπντολάχι.