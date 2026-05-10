Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εγκατάσταση δημιουργήθηκε λίγο πριν από την έναρξη της στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και μάλιστα με γνώση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεση εμπλοκή των Αμερικανών στις επιχειρήσεις.

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα έρχεται στη δημοσιότητα το οποίο κάνει λόγο για μυστικό στρατιωτικό φυλάκιο του Ισραήλ στην ιρακινή έρημο, εν γνώσει των ΗΠΑ, πριν την έναρξη του πολέμου, για να υποστηρίξει την αεροπορική του εκστρατεία εναντίον του Ιράν.

Συγκεκριμένα, την πληροφορία αυτή έφερε στο φως δημοσίευμα της The Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το Τελ Αβίβ δημιούργησε μυστική στρατιωτική εγκατάσταση στην έρημο του δυτικού Ιράκ. Η βάση φέρεται να λειτούργησε ως κέντρο επιμελητείας και ανεφοδιασμού για την ισραηλινή αεροπορία, ενώ φιλοξενούσε ειδικές δυνάμεις και ομάδες έρευνας και διάσωσης για περιπτώσεις κατάρριψης αεροσκαφών.

Η ύπαρξη της βάσης παραλίγο να αποκαλυφθεί στις αρχές Μαρτίου, όταν κάτοικοι της περιοχής και στη συνέχεια ιρακινές δυνάμεις εντόπισαν ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα στην έρημο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές με σκοπό να αποτρέψουν την προσέγγιση των ιρακινών στρατευμάτων και να διατηρήσουν μυστική την επιχείρηση.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Βαγδάτη, με το Ιράκ να καταγγέλλει αργότερα στον ΟΗΕ παραβίαση της κυριαρχίας του από ξένες δυνάμεις. Αρχικά, οι επιθέσεις αποδόθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο αμερικανικές πηγές αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή.