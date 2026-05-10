Κόβει κάθε επαφή με τον Μητσοτάκη ο πρώην πρωθυπουργός- Μεγάλο πλήγμα για το Μαξίμου- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ.

Οριστικό και ...επίσημο πλέον το «όχι» του Κώστα Καραμανλή για την παρουσία του στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Την περασμένη Πέμπτη, όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα «Παιχνίδια Εξουσίας», ο πρόεδρος του Συνεδρίου της ΝΔ Θεόδωρος Ρουσόπουλος επισκέφτηκε στο γραφείο του στην Κυριακού Παναγή στους Αμπελόκηπους τον πρώην πρωθυπουργό προκειμένου, με εντολή Μαξίμου, να του παραδώσει την πρόσκληση για τη συμμετοχή του στο Συνέδριο που διεξάγεται από τις 15 έως τις 17 Μαΐου.

Η απάντηση του πρώην υπουργού ήταν και επισήμως αρνητική: «Δεν συμμετέχω στο Συνέδριο της ΝΔ», εξηγώντας μάλιστα εν μέρει και τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Χαρακτηριστική ήταν και η φράση του Κώστα Καραμανλή στην Ντόρα Μπακογιάννη όταν τον επισκέφτηκε στο γραφείο του ζητώντας του να παραστεί στο Συνέδριο: «Ντόρα μου το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην πας ούτε εσύ. Δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα»!

Ο Κώστας Καραμανλής, με την απόφασή του αυτή κόβει πλέον και επισήμως κάθε επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως σας ενημέρωσαν τα «Παιχνίδια Εξουσίας» στις 6 Μαΐου. Έγραψε τότε η στήλη (ΕΔΩ) , αμέσως μετά την επίσκεψη της Ντόρας Μπακογιάννη στην Κυριακού Παναγή:

Η Ντόρα Μπακογιάννη έφτασε στα γραφείο του Κώστα Καραμανλή με την κρυφή ελπίδα ότι θα μπορέσει να του αλλάξει άποψη και να τον πείσει να παραβρεθεί στο Συνέδριο της ΝΔ έστω και χωρίς να μιλήσει σε αυτό.

Από την αρχή της συνάντησης πρέπει να κατανόησε πως περισσότερες ήταν οι πιθανότητες να την πείσει ο πρώην πρωθυπουργός να ...μην πάει και η ίδια στο Συνέδριο παρά να παραστεί ο ίδιος.

Το μήνυμα του Κώστα Καραμανλή με την απουσία του από το Συνέδριο είναι σαφέστατο και ευκρινές σε όλους: «Δεν έχω καμία σχέση με το μόρφωμα Μητσοτάκη. Είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά η ΝΔ του Μητσοτάκη είναι ένα μεταλλαγμένο κόμμα που δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες της»!

Ο Κώστας Καραμανλής με την επιδεικτική απόφασή του να μην παραστεί στο Συνέδριο κόβει κάθε ψυχικό και πολιτικό δεσμό με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία αναμένοντας (ή προσμένοντας) την αλλαγή ηγεσίας της.

Το ερώτημα είναι τι θα πράξουν οι «Καραμανλικοί» που δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο σύστημα Μητσοτάκη, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος και ουκ ολίγοι ακόμα.

Πρώτον, να ενισχύσουν το κόμμα που όπως όλα δείχνουν θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς σε λίγο χρονικό διάστημα.

Δεύτερο, να απέχουν από την εκλογική διαδικασία.

Όλα δείχνουν πάντως πως στις προσεχείς κάλπες ο πρώην πρωθυπουργός εμμέσως πλην διακριτά θα στηρίξει το κόμμα Σαμαρά.