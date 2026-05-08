Το κόμμα Σαμαρά και η «απελευθέρωση» Καραμανλή.

Στο πίσω μέρος του μυαλού τους αρκετοί δυσαρεστημένοι βουλευτές της Ν.Δ. έχουν και το «αποκούμπι» ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Γι' αυτό και συμπεριφέρονται πιο απελευθερωμένα.

Ποια θα είναι η ημερομηνία κλειδί για τις όποιες εξελίξεις αν ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει νέο κόμμα; Η ημέρα που θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Τότε αισθάνονται ότι χωρίς κανένα στοιχείο ενοχής θα μπορέσουν να λάβουν τις αποφάσεις τους και να μετρήσουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν.

Σε αυτήν την απελευθέρωση συμβάλλει και η οριστική απόφαση του Κ. Καραμανλή να μην παραβρεθεί στο συνέδριο της Ν.Δ. την ερχόμενη εβδομάδα.

«Ο Καραμανλής διέβη τον Ρουβίκωνα» λένε βάζοντας τίτλους τέλους στην σχέση του με την σημερινή ηγεσία της Ν.Δ.

Λ.Ι.