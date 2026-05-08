Με απενεργοποιημένους τους πομπούς εντοπισμού θέσης ώστε να αποφύγουν πιθανές ιρανικές επιθέσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έστειλαν πρόσφατα αρκετά δεξαμενόπλοια φορτωμένα με αργό μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε μια προσπάθεια να μεταφέρουν πετρέλαιο που είχε εγκλωβιστεί στον Κόλπο λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές του κλάδου και ναυτιλιακά δεδομένα.

Οι ποσότητες αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος των συνηθισμένων εξαγωγών των ΗΑΕ πριν από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο με το Ιράν, αλλά δείχνουν το ρίσκο που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τόσο ο παραγωγός όσο και οι αγοραστές για να συνεχιστούν οι πωλήσεις πετρελαίου. Οι άλλοι παραγωγοί του Κόλπου - Ιράκ, Κουβέιτ και Κατάρ - είτε έχουν σταματήσει τις πωλήσεις, είτε έχουν μειώσει σημαντικά τις τιμές για να προσελκύσουν αγοραστές, είτε χρησιμοποιούν μόνο τη διαδρομή μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, όπως συμβαίνει με τη Σαουδική Αραβία.

Τον Απρίλιο, η κρατική Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) κατάφερε να εξαγάγει τουλάχιστον 4 εκατ. βαρέλια αργού Upper Zakum και 2 εκατ. βαρέλια αργού Das μέσω τεσσάρων δεξαμενόπλοιων από τερματικούς σταθμούς εντός του Περσικού Κόλπου, σύμφωνα με τρεις πηγές, στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Kpler και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων της SynMax.

Τα φορτία είτε μεταφορτώθηκαν (STS transfer) σε άλλο δεξαμενόπλοιο που αργότερα μετέφερε το πετρέλαιο σε διυλιστήριο της Νοτιοανατολικής Ασίας, είτε αποθηκεύτηκαν στο Ομάν, είτε ταξίδεψαν απευθείας σε διυλιστήρια της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές και τα δεδομένα Kpler και SynMax.

Το Reuters μεταδίδει για πρώτη φορά αυτό το σύστημα εξαγωγών.

Η ADNOC αρνήθηκε να σχολιάσει τις αποστολές.

Η Τεχεράνη απάντησε στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου κλείνοντας ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ για όλες τις εξαγωγές εκτός από τις δικές της, εγκλωβίζοντας περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το κλείσιμο των Στενών, σε συνδυασμό με τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που έχει αναστείλει τις ιρανικές εξαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες, ώθησε τις διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Η ADNOC αναγκάστηκε να μειώσει τις εξαγωγές της κατά περισσότερο από 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως από την έναρξη του πολέμου, σε σχέση με τα 3,1 εκατ. βαρέλια πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αφορά το πετρέλαιο Murban, το οποίο μεταφέρεται μέσω αγωγού από χερσαία κοιτάσματα στο λιμάνι Φουτζάιρα.

Επικίνδυνη ναυσιπλοΐα

Οι αποστολές της ADNOC κινδυνεύουν από επιθέσεις του Ιράν. Την Δευτέρα τα ΗΑΕ κατηγόρησαν το Ιράν ότι χρησιμοποίησε drones για να επιτεθεί στο άδειο δεξαμενόπλοιο της ADNOC, Barakah, ενώ διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.

Τα πλοία κινούνται με απενεργοποιημένους τους αναμεταδότες του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης (AIS), κάτι που μειώνει την πιθανότητα να εντοπιστούν από τις ιρανικές δυνάμεις. Η τακτική αυτή χρησιμοποιείται συχνά από το Ιράν για να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του. Παράλληλα, καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση των συνολικών όγκων εξαγωγών της ADNOC μέσω των δεδομένων της ναυτιλιακής βιομηχανίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι ποσότητες που απέστειλε από τον Κόλπο τον Απρίλιο ενδέχεται να ήταν μεγαλύτερες.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, το VLCC Hafeet στις 7 Απριλίου φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου Upper Zakum εντός του Κόλπου και πέρασε τα Στενά στις 15 Απριλίου. Εκτός των Στενών, το φορτίο μεταφέρθηκε στις 17-18 Απριλίου στο ελληνικής σημαίας VLCC Olympic Luck και στάλθηκε στο διυλιστήριο Pengerang στη Μαλαισία, κοινοπραξία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Μαλαισίας Petronas και της Saudi Aramco, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler και ανάλυση της SynMax.

Το Hafeet διαχειρίζεται η μονάδα Logistics and Services της ADNOC, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει. Η ελληνική εταιρεία Olympic Shipping & Management, που διαχειρίζεται το Olympic Luck, καθώς και η Petronas, δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο διαχωρισμός του πετρελαίου μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο (STS) επιτρέπει στην ADNOC να πουλά μικρότερα φορτία και να απελευθερώνει τα VLCC ώστε να επιστρέφουν γρήγορα στον Κόλπο για νέα φόρτωση.

Για το αργό Das του Αμπού Ντάμπι, το VLCC Aliakmon I φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια στις 27 Απριλίου και πέρασε τα Στενά στις 2 Μαΐου, εκφορτώνοντας στον αποθηκευτικό τερματικό σταθμό Ras Markaz του Ομάν στις 3 Μαΐου, σύμφωνα με δεδομένα της Kpler.

Η Kpler και η SynMax εντόπισαν επίσης δύο δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax - τα Odessa και Zouzou N. - να μεταφέρουν από 1 εκατομμύριο βαρέλια Upper Zakum το καθένα, με προορισμό τη Νότια Κορέα μετά τη διέλευσή τους από τα Στενά.

Και τα τρία δεξαμενόπλοια διαχειρίζεται η ελληνική Dynacom Tankers Management. Δεν ήταν σαφές ποιος ναύλωσε τα πλοία της Dynacom και η εταιρεία δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Με πληροφορίες από Reuters