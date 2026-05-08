Τι είπε ο Αλέξης Παπαχελάς στο δελτίο ειδήσεων, η στάση της παρουσιάστριας.

Μια φράση του Αλέξη Παπαχελά στο φινάλε της ανάλυσης της δημοσκόπησης της Pulse στάθηκε αρκετή για να φουντώσουν ξανά τα σενάρια γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον της Σίας Κοσιώνη.

Ο διευθυντής της «Καθημερινής», απευθυνόμενος στην παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του ΣΚΑΪ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστούμε. Εις το επανιδείν, Σία», με εκείνη να απαντά με νόημα: «Ούτως ή άλλως».

Η συγκεκριμένη στιχομυθία προκάλεσε έντονες ερμηνείες, καθώς πολλοί τη συνέδεσαν με τα σενάρια περί αποχώρησης της δημοσιογράφου από το κανάλι του Φαλήρου, τα οποία το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν.

Την ίδια ώρα, η Σία Κοσιώνη εξακολουθεί να κρατά αποστάσεις από τη φημολογία, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί ανοιχτά για το μέλλον της.

Το βράδυ της Τετάρτης, βρέθηκε στο Telekom Center για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια. Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» τη συνάντησε στις κερκίδες, με την ίδια να σχολιάζει αρχικά την αναμέτρηση λέγοντας: «Έχω πίστη στο επόμενο ματς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν όμως δέχθηκε ερώτηση για τις φήμες που τη θέλουν να αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ, αρκέστηκε σε μια σύντομη αλλά σαφή απάντηση:

«Όταν έχω κάτι να πω, θα το πω».