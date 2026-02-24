Έπειτα από σχεδόν έναν μήνα απουσίας, η Σία Κοσιώνη, επέστρεψε στα επαγγελματικά της καθήκοντα και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ.
Η δημοσιογράφος – παρουσιάστρια, χρειάστηκε να παραμείνει για ένα χρονικό διάστημα εκτός, καθώς νόσησε από πνευμονιόκκοκο που την κράτησε μακριά από τα καθήκοντά της.
Σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, κατά την έναρξη του δελτίου δήλωσε: «Πίσω στη θέση μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ από καρδιάς για τα μηνύματα και την αγάπη σας. Πίσω στο δελτίο μας…».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgndnaw4mphd?integrationId=40599y14juihe6ly}
Υπενθυμίζεται πως λίγο νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η δημοσιογράφος είχε δεχτεί έκπληξη στο γραφείο από τους συναδέλφους της, που την υποδέχτηκαν με μπαλόνια και λουλούδια, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά από έναν μήνα και κάτι επιστροφή στο πόστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω μετά από μια περιπέτεια δύσκολη, η οποία όμως με έκανε σοφότερη. Επιστρέφω πιο δυνατή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες».
{https://www.facebook.com/reel/1713848876265313/}