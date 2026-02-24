Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, η παράταση δεν αφορά την προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2026 (και Δώρου Χριστουγέννων 2025) παρατείνεται, για όλες τις περιπτώσεις, μέχρι και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με ανακόινωση της διοίκησης του ΕΦΚΑ.

Επίσης, η προθεσμία υποβολής, επεκτείνεται μέχρι και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 και για τις περιπτώσεις όπου κατά την υποβολή των ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων, μηνών Νοεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2025 εντοπίσθηκαν λανθασμένες εγγραφές. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει επιβολή κυρώσεων.

