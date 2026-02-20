Αναλυτικά οι πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Το ποσό των 2.491.175.622,63 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.324.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.

Στις 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.

Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαρτίου 2026.

Από 24 έως 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

22.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

800.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.