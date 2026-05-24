Εξελίξεις στην υπόθεση της 3χρονης που είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται αύριο στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της 3χρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ και ένας άνδρας υπήκοος Πακιστάν που φέρεται να είναι πατέρας σε κάποιο ή κάποια από τα παιδιά της.

Η Αστυνομία από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της μετέτρεψε την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και για τους δύο, την ώρα που εκτός από την 3χρονη, τρία ακόμα παιδιά της έχουν μεταφερθεί και βρίσκονται υπό την φροντίδα των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Χανίων.

Στο μεταξύ ελέγχεται αν αληθεύει η πληροφορία που έδωσε η μητέρα που είναι Ρομά στους αστυνομικούς, ότι δύο ακόμα βρέφη που γέννησε, πέθαναν στη διάρκεια του θηλασμού.

