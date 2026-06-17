Παρατηρείται αυξημένη παρουσία τόσο μωβ μεδουσών όσο και τσουχτρών πέριξ της θαλάσσιας περιοχής της Αρκίτσας.

Τσούχτρες και μωβ μέδουσες έχουν περικυκλώσει τις τελευταίες μέρεςτη θαλάσσια περιοχή της Αρκίτσας, με τους λουόμενους και τους ψαράδες να δηλώνουν προβληματισμένοι για το κατά πόσο είναι ασφαλές να κολυμπούν στα νερά.

Μαρτυρίες και φωτογραφικά ντοκουμέντα που έχουν δημοσιευτεί από χρήστες πιστοποιούν τη σημαντική αύξηση του πληθυσμού τσουχτρών κοντά στην ακτογραμμή. Το φαινόμενο, όπως επισημαίνουν ειδικοί, δεν είναι ασυνήθιστο για τη θερινή περίοδο, ωστόσο η ένταση και η συγκέντρωση που καταγράφεται φέτος προκαλούν αυξημένη ανησυχία σε τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με θαλάσσιους βιολόγους, οι πληθυσμιακές εξάρσεις μεδουσών συνδέονται με συνδυασμό παραγόντων, όπως η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας, οι μεταβολές στα θαλάσσια ρεύματα, αλλά και η μείωση των φυσικών θηρευτών τους λόγω υπεραλίευσης. Παράλληλα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι λουόμενοι θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με τις μέδουσες, ακόμη και όταν αυτές φαίνονται ακίνητες ή νεκρές στην ακτή, καθώς τα κνιδοκύτταρα μπορούν να παραμένουν ενεργά. Σε περίπτωση τσιμπήματος συνιστάται η απομάκρυνση από το νερό, η αποφυγή τριψίματος της περιοχής και η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής εφόσον εμφανιστούν έντονα συμπτώματα.

Το φαινόμενο είναι υπό παρακολούθηση και η εξέλιξή του εξαρτάται από τους ανέμους και τη πορεία των θαλάσσιων ρευμάτων που θα καθορίσουν αν οι τσούχτρες θα παραμείνουν στην περιοχή ή θα μετακινηθούν νοτιότερα ή βαθύτερα στο Αιγαίο.

Δείτε Live τον χάρτη με την καταγραφή των τσουχτρών εδώ

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Παρά τις ανησυχίες, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το φαινόμενο των εξάρσεων μεδουσών αποτελεί μέρος της φυσικής δυναμικής της Μεσογείου, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια φαίνεται να εντείνεται και να γίνεται πιο απρόβλεπτο, επηρεάζοντας άμεσα την εμπειρία των λουομένων στις ελληνικές θάλασσες.