Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι καιρικές συνθήκες απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές που ξέσπασαν στην Κορινθία, σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασικές εκτάσεις στο Αγγελόκαστρο και την Άνω Αλμυρή έχουν πλέον οριοθετηθεί, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πρώτη φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στο Αγγελόκαστρο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα.

Καθοριστική ήταν η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού, συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Άνω Αλμυρής, κοντά στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ υδροφόρες των δήμων συνέδραμαν το έργο της κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη σε δύο διαφορετικά μέτωπα προκειμένου να αποτρέψουν την εξάπλωση των φλογών σε μεγαλύτερες εκτάσεις, καταφέρνοντας τελικά να θέσουν τις πυρκαγιές υπό έλεγχο. Παρά την οριοθέτηση των μετώπων, στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη κατάσβεση των εστιών.