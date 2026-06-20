Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικημένων περιοχών, ωστόσο οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο την πλήρη κατάσβεση των δύο πυρκαγιών και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην Κορινθία, με τις δυνάμεις τις Πυροσβεστικής να βρίσκονται επί ποδός καθώς δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το Σάββατο σε αγροτοδασικές εκτάσεις στις περιοχές Άνω Αλμυρή και Αγγελόκαστρο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Η πρώτη εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στην περιοχή της Άνω Αλμυρής, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα προκειμένου να αναχαιτίσουν την πορεία της πυρκαγιάς πριν αυτή επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), εθελοντές και 18 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων οχημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την ίδια ώρα, δεύτερο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Αγγελόκαστρο Κορινθίας, προκαλώντας νέα μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 60 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 πυροσβεστικά οχήματα.

Καθοριστική είναι η συμβολή των εναέριων μέσων, καθώς τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων για τον περιορισμό των μετώπων. Οι συντονισμένες επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην αποτροπή επέκτασης των πυρκαγιών προς γειτονικές εκτάσεις και στην ταχεία οριοθέτησή τους.

Παράλληλα, υδροφόρες των δήμων και της Περιφέρειας συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2068322111223988606}

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2068320789225410747}