Δεν έχουν τέλος τα λουκέτα στα σχολεία λόγω υπογεννητικότητας - Πώς διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό τοπίο από τον Σεπτέμβρη, το ΦΕΚ με όλες τις αλλαγές.

Σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό δίκτυο της χώρας φέρνει η σχολική χρονιά 2026–2027, στο πλαίσιο του νέου σχολικού χάρτη, με εκτεταμένες παρεμβάσεις τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην ειδική αγωγή. Οι παρεμβάσεις αυτές αποτυπώνουν την προσπάθεια αναδιάρθρωσης του σχολικού συστήματος, με βάση τις δημογραφικές εξελίξεις, τον αριθμό των μαθητών και τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Τι αλλάζει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘΑ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο δίκτυο των σχολικών μονάδων καθώς καταργούνται 43 Νηπιαγωγεία

και 32 Δημοτικά. Παράλληλα ιδρύεται νέο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα Θήρας στις Κυκλάδες, προάγονται 7 Νηπιαγωγεία και 31 Δημοτικά Σχολεία λόγω αύξησης μαθητικού πληθυσμού, συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία που θα λειτουργήσουν ως 33 σχολικές μονάδες και 12 Δημοτικά που θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες. Σημειωτέον υποβιβάζονται 40 Νηπιαγωγεία και 106 Δημοτικά Σχολεία λόγω μείωσης μαθητών.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Νέα σχολεία και λυκειακές τάξεις

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ιδρύονται νέες σχολικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενισχύοντας την εκπαιδευτική παρουσία σε περιφερειακά και αστικά κέντρα. Ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες. Ειδικότερα τα νέα σχολεία που θα υποδεχθούν τους πρώτους τους μαθητές τον προσεχή Σεπτέμβρη είναι τα κάτωθι:

Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας (Έβρος)

3ο ΓΕΛ Καματερού (Αττική)

Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού (Μαγνησία)

4ο ΓΕΛ Πολίχνης (Θεσσαλονίκη)

Εσπερινό ΓΕΛ Ασημίου (Ηράκλειο)

Γυμνάσιο Πλακιά (Ρέθυμνο)

Γυμνάσιο Παστίδας Ρόδου (Δωδεκάνησα)

Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου (Κυκλάδες)

2ο ΓΕΛ Θήρας (Κυκλάδες)

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας (Ημαθία)

Επιπλέον, ιδρύονται λυκειακές τάξεις σε μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια, καθώς και σε εσπερινές δομές, ώστε οι μαθητές να μπορούν να ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στον ίδιο τύπο σχολείου.

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Παρεμβάσεις και στην Ειδική Αγωγή

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης iδρύονται 5 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής σε Σάπες, Σκόπελο, Μονόλοφο Θεσσαλονίκης, Ρέθυμνο και Λέρο. Επιπλέον, 14 μονάδες προάγονται και μετονομάζονται 14 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ 2 καταργούνται, καθώς δεν είχαν τεθεί ποτέ σε λειτουργία.

Σε δηλώσεις της η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι «Με σχέδιο, ευθύνη και γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, διαμορφώνουμε έναν σχολικό χάρτη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών. Η ίδρυση νέων σχολικών μονάδων σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, η αναβάθμιση σχολείων που παρουσιάζουν αυξημένη μαθητική δυναμική και η προσαρμογή του δικτύου όπου παρατηρούνται δημογραφικές μεταβολές αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για ένα πιο λειτουργικό, δίκαιο και αποτελεσματικό δημόσιο σχολείο. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η δημιουργία νέων δομών και η αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών μονάδων αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευσή μας για ίσες ευκαιρίες μάθησης και ουσιαστική υποστήριξη κάθε παιδιού. Στόχος μας είναι κάθε μαθητής/τρια, σε κάθε γωνιά της χώρας, να έχει πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα του δίνει τα εφόδια για να προοδεύσει και να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του.»

Η λίστα με όλες τις αλλαγές στα σχολεία από τον Σεπτέμβρη 2026