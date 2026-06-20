Ελληνική πρόκριση στην τετράδα του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος, στις 17:00 ο αγώνας με την Τουρκία για μια θέση στον τελικό.

Ιδιαίτερα σημαντική διάκριση σημείωσε η ελληνική σχολική ομάδα αγοριών, με εκπρόσωπο τα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας, καθώς εξασφάλισε την πρόκρισή της στην ημιτελική φάση του Παγκοσμίου Σχολικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης της ISF νικώντας χθες στον προημιτελικό τη Ρουμανία 2 με σκορ 57-52.

Σήμερα η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 17:00 ώρα Ελλάδας την ομάδα της Τουρκίας, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης και μία θέση ανάμεσα στις δύο κορυφαίες σχολικές ομάδες του κόσμου. Στο δεύτερο ημιτελικό αγωνίζονται η Σερβία με την Κίνα.

Παράλληλα, η σχολική ομάδα κοριτσιών, με εκπρόσωπο τα Εκπαιδευτήρια Υπατία, συνεχίζει με αξιόλογη παρουσία τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, αγωνιζόμενη σήμερα με την Αμερική για τις θέσεις 5–8 της τελικής κατάταξης.Η μέχρι σήμερα πορεία και των δύο ελληνικών ομάδων αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για τον ελληνικό σχολικό αθλητισμό και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των μαθητών-αθλητών, των εκπαιδευτικών και των προπονητών που τους στηρίζουν.