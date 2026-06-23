Πότε πληρώνονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Ιουλίου.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Ιουλίου 2026, η οποία θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, με τις πιστώσεις να ξεκινούν παραδοσιακά από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας στα ΑΤΜ.

Η πρώτη φάση των πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου, με τα χρήματα να εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Αυτή η δόση αφορά τους μη μισθωτούς συνταξιούχους των ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όλους τους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, με τη διαθεσιμότητα των ποσών στα ΑΤΜ να ξεκινά από το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου.

Κατά τη φάση αυτή θα εξοφληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και των τραπεζών, του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.