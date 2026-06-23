Στο οικονομικό επιτελείο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της προστασίας των τιτλοποιήσεων και εξετάζεται νομοθετική φόρμουλα που θα θωρακίζει το σχήμα των κρατικών εγγυήσεων από πιθανές διεκδικήσεις δανειοληπτών.

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον εκτοκισμό των δανείων του νόμου Κατσέλη, εντείνοντας τις πιέσεις προς τις τράπεζες και την κυβέρνηση για άμεσες παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τους κινδύνους για τις τιτλοποιήσεις και το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων αναμένεται να καταθέσει ακόμη και εντός της ημέρας αίτημα προς τον Άρειο Πάγο ζητώντας επίσημη ερμηνεία της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν γκρίζες ζώνες ως προς την εφαρμογή του εκτοκισμού. Οι servicers εκτιμούν ότι η δικαστική κρίση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις σε χιλιάδες δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί και φέρουν κρατικές εγγυήσεις μέσω του «Ηρακλή», ενώ παράλληλα πιέζουν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση που θα περιορίσει τον κίνδυνο αναδρομικών αξιώσεων.

Στο οικονομικό επιτελείο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της προστασίας των τιτλοποιήσεων και εξετάζεται νομοθετική φόρμουλα που θα θωρακίζει το σχήμα των κρατικών εγγυήσεων από πιθανές διεκδικήσεις δανειοληπτών.

Οι ανησυχίες των servicers επικεντρώνονται κυρίως σε δύο κατηγορίες οφειλετών: σε όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δάνειά τους ενώ βρίσκονταν υπό την προστασία του νόμου Κατσέλη και σε όσους είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση αλλά στη συνέχεια απώλεσαν το καθεστώς προστασίας λόγω αδυναμίας καταβολής των δόσεων. Εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για διεκδικήσεις με αναδρομικό χαρακτήρα.

Ξεκάθαρη η απόφαση του ΑΠ για την ΕΚΠΟΙΖΩ

Ωστόσο, την επιχειρηματολογία περί ασάφειας της απόφασης αμφισβητεί ευθέως η ΕΚΠΟΙΖΩ, η οποία είχε παρέμβει υπέρ των δανειοληπτών στη δίκη του Αρείου Πάγου. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «ιδιαίτερη έκπληξη και βαθύ προβληματισμό» από τις διαρροές νομικών κύκλων των εταιρειών διαχείρισης, αλλά και από δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών και της Τράπεζας της Ελλάδος περί δήθεν ασαφών σημείων στην απόφαση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε με απόλυτη σαφήνεια πως οι τόκοι υπολογίζονται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Κατά την ΕΚΠΟΙΖΩ, η κρίση αυτή δεν αφήνει περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια διαφορετικής ανάγνωσης οδηγεί σε αποτελέσματα που αντιστρατεύονται το σκεπτικό της απόφασης και τον προστατευτικό χαρακτήρα του νόμου Κατσέλη.

Παράλληλα, η ΕΚΠΟΙΖΩ απορρίπτει και τους ισχυρισμούς περί μη αναδρομικότητας, υποστηρίζοντας ότι η ερμηνεία του Αρείου Πάγου αφορά το σύνολο της δικαστικής ρύθμισης από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της. Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι τίθεται ζήτημα επιστροφής ή συμψηφισμού τόκων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τους δανειολήπτες.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, η οργάνωση κατηγορεί κυβερνητικούς αξιωματούχους και την Τράπεζα της Ελλάδος ότι εμφανίζονται πρόθυμοι να αμφισβητήσουν δικαστικές αποφάσεις όταν οι χαμένοι είναι οι τράπεζες και τα funds, καλώντας τους να απέχουν από δηλώσεις που δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις για το περιεχόμενο της απόφασης.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά, αντί νέων ερμηνειών και νομοθετικών παρεμβάσεων, να διασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση των δανειοληπτών από τράπεζες και servicers σχετικά με τις καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί και τις επιπτώσεις της απόφασης στις οφειλές τους, ώστε να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.