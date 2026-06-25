Ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ βασικό χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών κατοικιών, επειδή μεγάλο μέρος της ηπείρου - ιδιαίτερα η Βόρεια Ευρώπη - ιστορικά δεν βίωνε παρατεταμένες περιόδους ακραίας ζέστης.

Καθώς η ακραία ζέστη πλήττει σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία, η Ευρώπη αναγκάζεται να επανεξετάσει τη μακροχρόνια απροθυμία της να υιοθετήσει συστήματα ψύξης. Η ήπειρος αντιμετωπίζει όλο και πιο θερμούς, μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερους καύσωνες, ωστόσο εκατομμύρια κατοικίες δεν διαθέτουν κλιματισμό.

Σχεδόν το 90% των κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτει κλιματιστικό, έναντι περίπου 20% στην Ευρώπη, σύμφωνα με το CNN. Το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε περίπου 25% στη Γαλλία και σε 50% στην Ισπανία και την Ιταλία, σύμφωνα με το BBC.

Για δεκαετίες, οι Ευρωπαίοι αντιμετώπιζαν τη ζέστη του καλοκαιριού κυρίως με ανεμιστήρες κλειστά παντζούρια και κρύα ντους. Ωστόσο, καθώς οι θερμοκρασίες φθάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, τα σχολεία κλείνουν και τα νοσοκομεία δυσκολεύονται να λειτουργήσουν σωστά και η ήπειρος δέχεται μεγαλύτερη πίεση.

Η επιφυλακτικότητα απέναντι στον κλιματισμό δεν είναι απλώς πολιτισμική. Έχει τις ρίζες της στην κλιματική ιστορία της Ευρώπης, στα παλαιά κτίρια, το υψηλό ενεργειακό κόστος, τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τις ανησυχίες ότι η μαζική υιοθέτηση κλιματιστικών μπορεί να επιδεινώσει την κλιματική κρίση.

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Ιστορικά η Ευρώπη δεν είχε μεγάλη ανάγκη για κλιματισμό

Ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ βασικό χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών κατοικιών, επειδή μεγάλο μέρος της ηπείρου - ιδιαίτερα η Βόρεια Ευρώπη - ιστορικά δεν βίωνε παρατεταμένες περιόδους ακραίας ζέστης.

Οι καύσωνες υπήρχαν, αλλά συνήθως δεν ήταν τόσο παρατεταμένοι και έντονοι - όπως συμβαίνει πλέον όλο και συχνότερα. Ως εκ τούτου, τα σπίτια σχεδιάζονταν κυρίως για να αντιμετωπίζουν τους ψυχρούς χειμώνες και όχι τα «καυτά» καλοκαίρια.

«Στην Ευρώπη απλώς δεν έχουμε παράδοση στον κλιματισμό, επειδή μέχρι σχετικά πρόσφατα δεν αποτελούσε σημαντική ανάγκη», δήλωσε στο CNN ο Μπράιαν Μάδεργουεϊ, επικεφαλής του Γραφείου Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Δίκαιων Μεταβάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Για δεκαετίες ο κλιματισμός θεωρούταν πολυτέλεια και όχι αναγκαιότητα.

«Δεν είχαμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε πώς θα παραμένουμε δροσεροί το καλοκαίρι. Πρόκειται πραγματικά για ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο», ανέφερε ο Μάδεργουεϊ.

Η κατάσταση ωστόσο έχει αλλάξει, καθώς η κλιματική αλλαγή ωθεί τις θερμοκρασίες υψηλότερα και οι καύσωνες εμφανίζονται νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

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Τα ευρωπαϊκά κτίρια δεν σχεδιάστηκαν για τη σημερινή ζέστη

Η αρχιτεκτονική αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό λόγο για τον οποίο ο κλιματισμός παραμένει ασυνήθιστος στην Ευρώπη.

Πολλά ευρωπαϊκά κτίρια είναι παλιά και κατασκευάστηκαν πριν από τη διάδοση των σύγχρονων συστημάτων ψύξης. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, μία στις έξι κατοικίες έχει χτιστεί πριν από το 1900.

Τα παλαιότερα ακίνητα είναι συχνά πιο δύσκολο να εξοπλιστούν εκ των υστέρων με κεντρικό κλιματισμό. Επιπλέον, οι εξωτερικές μονάδες συμπύκνωσης συχνά υπόκεινται σε πολεοδομικούς περιορισμούς, ιδίως σε προστατευόμενες γειτονιές και ιστορικά κτίρια.

Ο Ρίτσαρντ Σάλμον, διευθυντής της βρετανικής εταιρείας Air Conditioning Company, δήλωσε στο CNN ότι πολλές αιτήσεις απορρίπτονται «λόγω της οπτικής όχλησης που προκαλεί η εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ή σε διατηρητέα κτίρια».

Η κατάσταση διαφέρει σε ορισμένα μέρη της Νότιας Ευρώπης, όπου τα παραδοσιακά σπίτια είχαν σχεδιαστεί ώστε να αντέχουν τη ζέστη. Για παράδειγμα, οι χοντροί τοίχοι και τα μικρότερα παράθυρα βοηθούσαν να παραμένουν οι εσωτερικοί χώροι πιο δροσεροί και περιόριζαν την ανάγκη για τεχνητή ψύξη.

Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα κτίρια δοκιμάζονται από καύσωνες που γίνονται όλο πιο έντονοι και μεγαλύτερης διάρκειας, ιδιαίτερα όταν οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούνται και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά τον κλιματισμό λιγότερο ελκυστικό

Το κόστος του κλιματισμού έχει επίσης επιβραδύνει την εξάπλωσή του.

Οι τιμές της ενέργειας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι υψηλότερες από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τα εισοδήματα των νοικοκυριών είναι συχνά χαμηλότερα. Αυτό καθιστά ακριβή τόσο την εγκατάσταση όσο και τη συνεχή χρήση του.

Ακόμη και όταν οι κάτοικοι μπορούν να αγοράσουν μια μονάδα κλιματισμού, η συνεχής λειτουργία της κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα μπορεί να ξεπερνά τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Οι φορητές μονάδες αγοράζονται όλο και περισσότερο σε περιόδους ακραίας ζέστης, επειδή μπορούν να εγκατασταθούν γρήγορα. Στη Γαλλία, παρατηρείται έντονη αύξηση στις πωλήσεις, καθώς οι κάτοικοι δυσκολεύονται να κοιμηθούν σε υπερθερμασμένα διαμερίσματα και τα σχολεία προσπαθούν να διατηρήσουν τις αίθουσες διδασκαλίας λειτουργικές.

Ο Σάλμον ανέφερε ότι τα ερωτήματα από ιδιώτες προς την εταιρεία του έχουν υπερτριπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Αυτός ο καύσωνας ειδικά έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση... Οι άνθρωποι απλώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν όταν βράζουν στις 3 τα ξημερώματα», δήλωσε στο CNN.

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Η Ευρώπη φοβάται ότι ο κλιματισμός μπορεί να επιδεινώσει την κλιματική αλλαγή

Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες έχουν παίξει εξίσου σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή απροθυμία απέναντι στον κλιματισμό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και η ταχεία αύξηση της ζήτησης για ψύξη μπορεί να δυσκολέψει την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τα κλιματιστικά καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Σε χώρες όπου η ηλεκτροπαραγωγή εξακολουθεί να βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα, η αυξημένη χρήση τους μπορεί να αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η Ράντικα Κόσλα, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Σχολή Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δήλωσε στο CNN ότι η ψύξη που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα μπορεί να δημιουργήσει «έναν φαύλο κύκλο επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής».

Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται, περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν κλιματισμό. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές ρύπων, οι οποίες συμβάλλουν σε περαιτέρω υπερθέρμανση και ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για ψύξη.

Υπάρχει ακόμη μία ανησυχία στις πυκνοκατοικημένες πόλεις: τα κλιματιστικά ψύχουν τους εσωτερικούς χώρους αποβάλλοντας τη θερμότητα προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Μελέτη που επικαλείται το CNN διαπίστωσε ότι η εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών στο Παρίσι μπορεί να αυξήσει την εξωτερική θερμοκρασία κατά περίπου δύο έως τέσσερις βαθμούς Κελσίου.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν επηρεάσει και τις κυβερνητικές πολιτικές. Η Ισπανία εισήγαγε το 2022 κανόνες που απαιτούν τα κλιματιστικά σε δημόσιους χώρους να μην ρυθμίζονται κάτω από τους 27 βαθμούς Κελσίου, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αντίθετα, οι πολιτικές κατασκευής και ανακαίνισης στην Ευρώπη έχουν επικεντρωθεί στη μόνωση και τα συστήματα αερισμού, ώστε να μειώνεται η ανάγκη για κλιματιστικό.

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Αλλάζει στάση η Γαλλία

Η Γαλλία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της μεταβαλλόμενης ευρωπαϊκής συζήτησης γύρω από τον κλιματισμό.

Η χώρα παραδοσιακά αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό τον κλιματισμό. Περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστήριζαν ότι απλώς καθιστά πιο ανεκτές τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη χωρίς να αντιμετωπίζει τις αιτίες της.

Προειδοποιούσαν επίσης ότι ο κλιματισμός αποσπά την προσοχή από την ανάγκη μείωσης των εκπομπών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τη θερμική επιβάρυνση των πόλεων.

Ωστόσο, οι θερμοκρασίες-ρεκόρ, τα κλειστά σχολεία και οι επιδεινούμενες συνθήκες στα νοσοκομεία αναγκάζουν πολλούς να αναθεωρήσουν.

Χιλιάδες σχολεία στη Γαλλία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω της ακραίας ζέστης, ενώ γιατροί και νοσηλευτές διαμαρτύρονται ότι οι συνθήκες σε νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας γίνονται αφόρητες.

Η Μαρί Τοντελιέ, επικεφαλής του κόμματος των Οικολόγων, εγκατέλειψε αυτό που η ίδια περιέγραψε ως «αντι-κλιματιστικό δόγμα», αναγνωρίζοντας ότι ο κλιματισμός είναι πλέον απαραίτητος σε ορισμένους χώρους.

«Υπάρχουν μέρη όπου πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτόν», δήλωσε, αναφερόμενη σε σχολεία και νοσοκομεία.

Η Βαλερί Πεκρές, συντηρητική πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Παρισιού, επέκρινε επίσης αυτό που χαρακτήρισε ως «αντι-κλιματιστική ιδεολογία» του κράτους. Στόχος της είναι όλα τα λεωφορεία και τα τρένα της περιφέρειας του Παρισιού να διαθέτουν κλιματισμό έως το 2032.

Η Ευρώπη οδεύει προς περισσότερη χρήση κλιματισμού;

Η Ευρώπη έχει ήδη αρχίσει να υιοθετεί περισσότερα συστήματα ψύξης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι ο αριθμός των κλιματιστικών μονάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να φτάσει τα 275 εκατομμύρια έως το 2050, υπερδιπλάσιος σε σχέση με το 2019.

Το ζήτημα πλέον δεν είναι αν η Ευρώπη θα χρησιμοποιεί περισσότερο κλιματισμό, αλλά πώς θα το κάνει χωρίς να αυξήσει απότομα την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων.

«Τα σπίτια μας πρέπει να είναι ανθεκτικά όχι μόνο στο κρύο, αλλά και στη σκληρή ζέστη», δήλωσε η Γιετούντε Αμπντούλ, διευθύντρια στο Βρετανικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυστηρότεροι κανόνες ενεργειακής απόδοσης θα είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς κάθε νέα μονάδα κλιματισμού μπορεί να επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας για πολλά χρόνια.

Με πληροφορίες από news18.com