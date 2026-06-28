«Κι αυτό μπορεί να γίνει με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ» τόνισε.

«Το σενάριο των πρόωρων εκλογών είναι πάντα πάνω στο τραπέζι. Το ΚΚΕ είναι δραστήριο καθημερινά και αυτό μας καθιστά έτοιμους για όλες τις μάχες και τις εκλογές. Άγχη ετοιμότητας έχουν τα κόμματα που εμφανίζονται προεκλογικά, επιδιώκοντας να αρπάξουν τη λαϊκή ψήφο και να την καταθέσουν στην αγκαλιά του συστήματος» είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής».

Σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σημείωσε ότι «ο λαός δεν χρειάζεται application για να μάθει poso hanei! Χρειάζεται μέτρα ανακούφισης, όπως οι προτάσεις μας για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, τoυ ΕΦΚ στην ενέργεια, για πλαφόν στις τιμές χονδρικής στα διυλιστήρια κά» και ζήτησε «να ακυρωθεί επίσης η Κοινωνική Συμφωνία κυβέρνησης και ΣΕΒ με τον ελεγχόμενο, εκλεκτό του ΠΑΣΟΚ Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ, που ενταφιάζει τις συλλογικές συμβάσεις και βάζει στον πάγο τους μισθούς».

Είπε ότι «τα άλλα κόμματα "κοστολογούν" τις προτάσεις τους με δεδομένο ότι πρέπει να τηρείται η δημοσιονομική ισορροπία της ΕΕ, ότι φέτος η Ελλάδα θα δώσει 600 εκατ. ευρώ στον Ζελένσκι, ότι θα εκτινάσσονται οι ΝΑΤΟϊκές πολεμικές δαπάνες, που το 2025 έφτασαν τα 7 δισ. ευρώ! Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις τους είναι υπό αίρεση, ενώ ο λαός θα συνεχίζει να πληρώνει, είτε από τη μία είτε από την άλλη τσέπη, με τις ανάγκες του να μην καλύπτονται ποτέ».

«Το πρόγραμμα του ΚΚΕ τεκμηριώνει τον δρόμο και τον τρόπο που μπορούν τα "ιδανικά" να γίνουν πραγματικότητα, γιατί είναι όσα έχει ανάγκη ο λαός μας για να ζήσει όπως του αξίζει στον 21ο αιώνα, με προϋπόθεση ριζικές αλλαγές στην εξουσία και την οικονομία» σημείωσε.

Όσα είπε για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ερωτηθείς για την Συνταγματική Αναθεώρηση, είπε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να κατοχυρώσει συνταγματικά μια σειρά από αντιδραστικές αλλαγές που θωρακίζουν το σημερινό αντιλαϊκό κράτος», ανέφερε ότι το ΚΚΕ δεν θα την στηρίξει και πρόσθεσε: «Χωρίς να έχουμε αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει "προοδευτικό" Σύνταγμα, στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου, καταθέτουμε τις προτάσεις μας στη συζήτηση όπως η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 για να δικάζονται οι υπουργοί όπως οι απλοί πολίτες, η αλλαγή του τρόπου διορισμού της ηγεσίας της δικαιοσύνης, η κατάργηση της φοροασυλίας των εφοπλιστών κά».

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Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, είπε ότι «σε συνθήκες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, οι δημοσκοπήσεις περισσότερο επιδιώκουν να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη παρά να την αποτυπώσουν. Τις παρακολουθούμε, τις αξιολογούμε, αλλά εμείς δεν καθορίζουμε την πολιτική μας από αυτές, όπως κάνουν άλλα κόμματα».

Σημείωσε την σύγκλιση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα στα στρατηγικά ζητήματα που καθορίζουν τη ζωή του λαού και τόνισε ότι «απέναντί τους είναι το ΚΚΕ που δίνει αγώνα για όλα τα λαϊκά προβλήματα κι αυτό αναγνωρίζεται πλατιά. Άλλωστε, στις πραγματικές δημοσκοπήσεις, όπως είναι οι αρχαιρεσίες σε μια σειρά χώρους, οι δυνάμεις του καταγράφουν πρωτιές, αποκαθηλώνοντας τη ΝΔ από την πρώτη θέση».

«Ο κ. Μητσοτάκης αναμασά τον γνωστό εκβιασμό της σταθερότητας που για τον λαό σημαίνει μεγάλη αστάθεια στη ζωή του» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι «το δίλημμα στις εκλογές δεν είναι αν θα ενισχυθούν οι πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τη "σταθερότητα" του συστήματος της εκμετάλλευσης και του πολέμου, για να κερδίσει το κεφάλαιο, αλλά αν θα ενισχυθεί η δύναμη που παλεύει για την ανατροπή του, για να κερδίσει ο λαός, κι αυτή η δύναμη είναι μόνο το ΚΚΕ».

Ερωτηθείς για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, είπε ότι «στις εκλογές το ζήτημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αυτό θα το λύσουν, αλλά πόσο κερδισμένος θα βγει ο λαός. Κι αυτό μπορεί να γίνει με ένα πιο δυνατό ΚΚΕ».

«Το ΚΚΕ έχει πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας έξω από τα ασφυκτικά πλαίσια του συστήματος, με τον ίδιο τον εργαζόμενο λαό στο τιμόνι της οικονομίας και της εξουσίας. Μπορεί σήμερα αυτή η πρόταση να μην είναι ακόμα πλειοψηφική, όμως υπάρχει και δυναμώνει ένα "ρεύμα" αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, όλων των αντιλαϊκών κυβερνήσεων, του σημερινού κράτους. Εκεί βρίσκεται η ελπίδα» πρόσθεσε.

Το σχόλιο για Τσίπρα

Για το κόμμα Τσίπρα είπε ότι «δείγματα γραφής ο κ. Τσίπρας έχει δώσει και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση» κάνοντας λόγο για την «μεγάλη προσφορά του Αλ. Τσίπρα στο σύστημα» και προσθέτοντας ότι «σήμερα, με την προκλητική αβάντα των επιτελείων του συστήματος, επιχειρεί να εμφανιστεί ως το "νέο". Μπορεί να άλλαξε τη βιτρίνα, αλλά μέσα το μαγαζί παραμένει ίδιο».

«Το κόμμα της κ. Καρυστιανού είναι φτιαγμένο με παμπάλαια υλικά. Με σημαία την "κάθαρση" και έναν κάλπικο "αντισυστημισμό" τελικά βγάζει λάδι το πραγματικό σύστημα» είπε, μεταξύ άλλων, ο Δ. Κουτσούμπας.

Ερωτηθείς για το σχέδιο του ΚΚΕ για τη νέα γενιά, υπενθύμισε το διαρκές ενδιαφέρον του κόμματος, σημειώνοντας «το καινοτόμο, που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού, που μπορεί να αντιστοιχήσει την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης με ένα ανώτερο επίπεδο ζωής και δικαιωμάτων για τη νεολαία, είναι η πρόταση του ΚΚΕ, ο σοσιαλισμός που είναι απόλυτα ρεαλιστικός γιατί είναι ανάγκη για τους πολλούς».

Είπε, επίσης, ότι «για να δημιουργήσουν οι νέοι και οι νέες οικογένεια, χρειάζονται την ασφάλεια σταθερής εργασίας και εισοδήματος» καθώς και «δωρεάν υπηρεσιών Υγείας, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας».

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στο πεδίο διεκδικήσεων που στηρίζει το ΚΚΕ στη Βόρεια Ελλάδα, προσθέτοντας ότι είναι «σημαντικός σταθμός πάλης το μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο που οργανώνεται στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη, από εκατοντάδες εργατικά συνδικάτα, αγροτικούς και φοιτητικούς συλλόγους όλης της χώρας».

Τέλος, μιλώντας για έργα που εκτελούνται στην Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υλοποίηση του σχεδιασμού του Μετρό, τονίζοντας ότι «η πρόταση του ΚΚΕ για αποκλειστικά δημόσιες, σύγχρονες συγκοινωνίες που θα λειτουργούν με κριτήριο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και όχι το κέρδος, δίνει πραγματικά απάντηση στο τι απαιτείται για να βγει κερδισμένος ο λαός».