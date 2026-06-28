Κάλεσμα σε συμπόρευση με το ΚΚΕ σε «κάθε νέο άνθρωπο, κάθε εργαζόμενο, κάθε εργαζόμενο στον χώρο της πρόληψης και της απεξάρτησης».

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε, σήμερα το πρωί, στην ημερίδα του Κεντρικoύ Συμβουλίου της ΚΝΕ ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια στα ναρκωτικά, με τίτλο «Σκεφτόμαστε καθαρά - Δρούμε συλλογικά - Ζούμε πραγματικά».

Στην ομιλία του τόνισε ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ «δεν ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά εθιμοτυπικά ή επικοινωνιακά, μόνο μπροστά σε επετείους ή συμβάντα, αλλά με συνέχεια και σταθερότητα».

Σημείωσε ότι «η δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έχει αφήσει αποτύπωμα στην πάλη ενάντια στα ναρκωτικά και τα τελευταία χρόνια ενάντια στις εξαρτήσεις και μάλιστα κόντρα στο ρεύμα. Κόντρα στο ρεύμα της ναρκοκουλτούρας, της καλλιέργειας ανοχής στη χρήση ναρκωτικών ουσιών από όλα τα αστικά κόμματα που, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, έβλεπαν "μπίζνες" και "επενδυτικές ευκαιρίες" στη διάδοση των ναρκωτικών ουσιών διάφορων τύπων».

«Η αντίληψή μας ξεκινά από την αφετηρία που τοποθετεί τον άνθρωπο, τον παραγωγό του κοινωνικού πλούτου, στο επίκεντρο και όχι στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, από την ανάγκη της απελευθέρωσης από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Έχουμε αποφασιστικό μέτωπο, γιατί συγκρουόμαστε με το σύστημα και τη στάση ζωής που καλλιεργεί» είπε, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «οι διάφορες εξαρτήσεις είναι μια έκφραση ακριβώς της δυσφορίας των νέων ανθρώπων μέσα στους σύγχρονους όρους ζωής, στις συνθήκες κοινωνικής και πολιτισμικής παρακμής. Γι' αυτό και πλέον διαχέονται και συνδέονται με όλες τις πλευρές του τρόπου ζωής. Έτσι, όταν αυτή η δυσφορία δε βρίσκει τρόπο να στραφεί προς το σύστημα, τότε στρέφεται προς τον ίδιο τον άνθρωπο που αναζητεί όσα στερείται και οδηγείται στη φυγή και στην αποξένωση».

Τα μηνύματα Κουτσούμπα στην ημερίδα

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι το ΚΚΕ και με τη σημερινή ημερίδα απευθύνει κάλεσμα στη νεολαία, «να βαδίσει κόντρα στο ρεύμα, με το κεφάλι ψηλά, να αμφισβητήσει την υποταγή και το συμβιβασμό, να πει όχι σε όλα τα ναρκωτικά και τις εξαρτήσεις, να πει ναι στον αγώνα για όσα δικαιούται και τής τα στερούν τον 21ο αιώνα. Να μην αναζητά την φυγή σε ένα κόσμο που δεν χωράει τα όνειρά της αλλά να παλέψει για να τον αλλάξει».

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«Οι κυβερνήσεις, τα κόμματα του συστήματος και η ΕΕ, ούτε θέλουν ούτε μπορούν να αντιμετωπίσουν τη χρήση ουσιών και τις εξαρτήσεις, αφού και με την πολιτική τους παράγουν και αναπαράγουν τις αιτίες που οδηγούν στη διόγκωση των εξαρτήσεων. Οι έρευνες, οι μελέτες και όσα γράφονται κατά καιρούς, σοκάρουν αποκαλύπτοντας τα κατορθώματα ενός συστήματος που σαπίζει. Αυτή του η σήψη αντανακλάται σε όλες τις πλευρές της ζωής» είπε ο Δ. Κουτσούμπας καταθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία.

Αναφέροντας ότι «οι εξαρτήσεις έχουν πάρει επιδημικές διαστάσεις στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες» επέρριψε «εγκληματικές ευθύνες» στην κυβέρνηση της ΝΔ και στις προηγούμενες και υπογράμμισε:

«Όλοι τους, κυβερνήσεις, κόμματα του συστήματος, η ΕΕ, ούτε θέλουν ούτε μπορούν να αντιμετωπίσουν τη χρήση ουσιών και τις εξαρτήσεις, αφού και με την πολιτική τους παράγουν και αναπαράγουν τις αιτίες που οδηγούν στη διόγκωση των εξαρτήσεων. Υπηρετούν το σύστημα με πολύμορφες επιδιώξεις, από τη μία τα αμύθητα κέρδη και από την άλλη την καταστολή της σκέψης και την περιθωριοποίηση της δράσης των νέων, ώστε να προωθούν χωρίς αμφισβήτηση την αντιλαϊκή πολιτική τους, ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα που οξύνονται οι αντιθέσεις του καπιταλιστικού συστήματος και οι φόβοι βαθύτερων κλονισμών. Σε τελική ανάλυση, για όλους αυτούς, ο εθισμός σημαίνει σταθερό κέρδος και οι νέοι είναι η σταθερή τους πελατεία. Γι' αυτό και με την πολιτική τους στοχεύουν εκεί».

Αναφέροντας διάφορα παραδείγματα για το πως οι ανωτέρω «διαμορφώνουν ένα σχεδιασμό με στόχο τον εθισμό» τόνισε ότι «το σύνθημα "Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας" εκφράζεται χαρακτηριστικά και σε αυτό το ζήτημα».

«Φέτος κλείνουν 2 χρόνια από όταν η κυβέρνηση της ΝΔ έφερε μέσα στο κατακαλόκαιρο και με διαδικασίες fast track, ένα νομοσχέδιο επικίνδυνο, εγκληματικό, αντιεπιστημονικό, που ολοκλήρωσε την, ευρωενωσιακής κοπής, ψυχιατρική "μεταρρύθμιση", βάζοντας ταφόπλακα στις δημόσιες υπηρεσίες απεξάρτησης και πρόληψης» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και αναφέρθηκε στη συνέχεια με λεπτομέρειες στις συνέπειες αυτού του νομοθετήματος.

Εγκάλεσε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για «θράσος να εμφανίζονται ότι τούς έπιασε ο πόνος για την κατάσταση με τους εφήβους, για τη χρήση κάνναβης, αλκοόλ, καπνικών ειδών, Social, ηλεκτρονικού τζόγου, όλοι όσοι με τις πολιτικές τους υπηρετούν την αύξηση των εξαρτήσεων. Προσπαθούν να θολώσουν τα νερά με απαγορεύσεις και καταστολή μεταθέτοντας την ευθύνη στους γονείς και τους μαθητές».

Είπε ότι η κυβέρνηση με την πολιτική της «επιβάλει τελικά ένα διαφορετικό και πραγματικό περιορισμό που είναι να σου απαγορεύουν να ζήσεις, όπως θα μπορούσες τον 21ο αιώνα. Να σου κλέβουν τα όνειρα για τη ζωή, τα κοινωνικά δικαιώματα στην παιδεία, στη μόρφωση, στον πολιτισμό τον αθλητισμό, τον δημιουργικό ελεύθερο χρόνο. Θέλουν τη νέα γενιά στο περιθώριο για να μην αμφισβητεί τη στρατηγική που υπηρετούν, γιατί στηρίζουν το σύστημα που γεννά και συντηρεί τη χρήση και την εξάρτηση».

«Το ΚΚΕ είναι περήφανο που αποτελεί την εξαίρεση που σπάει τον κανόνα, ορθώνοντας μέτωπο απέναντι σε όλες τις εξαρτήσεις, υποστηρίζει ότι η ζωή που μπορεί να "γεμίζει" κάθε νέο κατακτιέται με τη συλλογική δράση, με τους νέους και τις νέες πρωταγωνιστές στον αγώνα για ζωή με δικαιώματα» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε:

«Η αντιμετώπιση του κοινωνικού φαινομένου των εξαρτήσεων απαιτεί σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης. Έτσι, αντιπαλεύουμε μαχητικά όλες τις εξαρτήσεις. Γιατί σημασία δεν έχει το ποιος είναι ο εθισμός, αλλά ποιοι οι παράγοντες που οδηγούν στην ανάγκη για φυγή».

«Η επιστημονική θέση μας πηγάζει από το μεγάλο όραμα που έχουμε για μια άλλη κοινωνία, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό. Μια κοινωνία που ο άνθρωπος και οι ανάγκες του έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην οικονομική της βάση -όσο και σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής» είπε και τόνισε: «Ακριβώς επειδή το ΚΚΕ με τη δράση του φωτίζει τη δύναμη του ανθρώπου «να σκέφτεται καθαρά, να δρα συλλογικά, να ζει πραγματικά», πιστεύει στη δύναμη της πρόληψης, της απεξάρτησης, συγκρούεται με την πολιτική της "μείωσης της βλάβης", της αποδοχής του προβλήματος ως "μη πρόβλημα", της διάλυσης των δομών και θεραπευτικών προγραμμάτων. Γι' αυτό διεκδικεί σήμερα πρωτογενή πρόληψη που δεν αφορά απλώς την ενημέρωση, αλλά την καλλιέργεια κριτηρίων, αξιών και στάσης ζωής, διεκδικεί αναβαθμισμένο ενιαίο σχέδιο απεξάρτησης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης».

«Η κοινωνία που χτίζει τα θεμέλια αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης είναι η σοσιαλιστική - κομμουνιστική, η κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, αφού μετασχηματίζει τις κοινωνικές αιτίες του φαινομένου» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, καταθέτοντας και συγκεκριμένο πλέγμα διεκδικήσεων για το σήμερα.

«Καλούμε σε συμπόρευση με το ΚΚΕ κάθε νέο άνθρωπο, κάθε εργαζόμενο, κάθε εργαζόμενο στον χώρο τη πρόληψης και της απεξάρτησης. Ιδιαίτερο κάλεσμα απευθύνουμε στους γονείς και τις οικογένειες των νέων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης, τους απόφοιτους των προγραμμάτων. Τόσα χρόνια μάς δίνουν δύναμη και μας εμπνέουν να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Καλούμε σε συμπόρευση και κοινούς αγώνες για την πρόληψη και την απεξάρτηση που έχει ανάγκη η χώρα μας σήμερα. Παράλληλα όμως ξέρουμε ότι με τους αγώνες μας αυτούς πρέπει να ανοίγουμε δρόμους για μια άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Για μια κοινωνία που ο άνθρωπος καθημερινά θα ανθρωπεύει. Με το ΚΚΕ μπροστά. Για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό. Για μια άλλη κοινωνία, ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά» είπε καταλήγοντας στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.