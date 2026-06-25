Επίθεση από τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τόνισε πως είναι συνειδητή απόφαση της κυβέρνησης η υποστελέχωση σε δήμους και περιφέρειες.

«Προτείνετε έναν εκλογικό νόμο με χαρακτηριστικά παπατζή. Ή αλλιώς εκλογικό τζογάρισμα», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Το σημερινό νομοσχέδιο δεν πρόκειται για καμία κοσμογονία. Αποτυπώνεται η αντιλαϊκή πολιτική στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο μεγάλο θέμα της συνειδητής επιλογής της υποστελέχωσης. Με ένα μωσαϊκό εργασιακών σχέσεων. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στις διευθύνσεις πολιτικής προστασίας της Αττικής υπηρετούν συνολικά 29 εργαζόμενοι. Προβλέπετε κάτι για τη στελέχωση αυτών των υπηρεσιών; Διατηρείτε η απαράδεκτη διάταξη Βορίδη για την υποχρεωτική άσκηση έφεσης για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

«Πού πήγαν αυτά τα λεφτά κύριοι της κυβέρνησης;»

Επισήμανε ότι «σήμερα φέρνετε ένα πλαίσιο ακόμη πιο θωρακισμένο απέναντι στις τοπικές αρχές που αγωνίζονται. Δεν είναι τυχαίο ότι ο λεγόμενος εκσυγχρονισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί προαπαιτούμενο του ταμείου ανάκαμψης», προσθέτοντας πως «οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους ταμείο. Το ταμείο στους ΟΤΑ είναι μείον με δική σας ευθύνη. Στον νέο κώδικα διατηρείται τυπικά η χρηματοδότηση των δήμων από τους αυτοτελής πόρους. Θα έπρεπε να δοθούν στους δήμους 8,2 δισ. ευρώ στους δήμους το 2025 και δόθηκαν 2,5 δισ. ευρώ. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά κύριοι της κυβέρνησης;».

Όπως είπε, «δεν φτάνει που τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους, έχετε το θράσος να τους ζητάτε να πληρώσουν για τις ίδιες υπηρεσίες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνέχισε λέγοντας ότι «δεν είναι τυχαίο που αφιερώνετε σελίδες επί σελίδων για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς των περιφερειών. Αυτό εξυπηρετεί το άρον άρον κλείσιμο των ΝΠΔΔ χωρίς πρόβλεψη για το προσωπικό τους και η ασφυκτική μεταφορά των υπηρεσιών τους στους δήμους».

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, «όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, οι δεύτερες και οι τρίτες επιλογές όταν δεν αμφισβητούν τις κυρίαρχες επιλογές είναι μία από τα ίδια. Εισάγετε τη δυνατότητα για ηλεκτρονική ψήφο. Λες και αυτό είναι το πρόβλημα. Πάγια θέση μας είναι η απλή και ανόθευτη αναλογική. Αίρετε ακόμη και η πρόβλεψη να γίνετε μια συνεδρίαση συμβουλίου δια ζώσης. Θέλετε να αποτρέψετε την παρουσία πολιτών, σωματείων και φορέων».

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ επισήμανε πως, μιλώντας για τη διάταξη του Αρείου Πάγου σχετικά τον νόμο Κατσέλη, «οι δανειολήπτες πληρώνουν και ξανά πληρώνουν. Εσείς είστε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που παραδώσατε τα σπίτια στα funds. Καθιερώσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Υλοποίηση της απόφασης του Αρείου Πάγου σημαίνει να απομειωθούν τα δάνεια και να ξανά ανοίξουν οι υποθέσεις όσων έχασαν τις ρυθμίσεις. Να βαραίνει τις τράπεζες και τους servicers αυτό το κόστος».