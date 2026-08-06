Α’ Νεκροταφείο: Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Λάκη Χαλκιά – Βαθιά συγκίνηση στο ύστατο χαίρε του σπουδαίου ερμηνευτή

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία του Λάκη Χαλκιά στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι, καλλιτέχνες και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Η σορός του σπουδαίου καλλιτέχνη τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, με πλήθος κόσμου να περνά για να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στη διατήρηση και ανάδειξη του ελληνικού δημοτικού και λαϊκού τραγουδιού.

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Το «παρών» στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Λεοντής, ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης, η Άννα Παναγιωταρέα, ο Μπάμπης Τσέρτος και ο Νίκος Σοφιανός. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη και λόγια αναγνώρισης για την τεράστια προσφορά του. Επικήδειο εκφώνησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφερόμενος στη μεγάλη προσφορά του σπουδαίου ερμηνευτή στην ελληνική μουσική παράδοση, τονίζοντας το ήθος, την αγωνιστική του στάση και τη διαχρονική του σχέση με τον λαό και την τέχνη.

Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά είχε γνωστοποιήσει πως, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

Ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 3 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη. Γεννημένος στα Ιωάννινα το 1943, υπήρξε μέλος της μεγάλης μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων και γιος του θρυλικού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά. Με πολυετή πορεία στο ελληνικό τραγούδι, συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνευτές, ενώ μέσα από το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς.

Το τελευταίο χειροκρότημα στο Α’ Νεκροταφείο είναι ο ύστατος φόρος τιμής σε έναν καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική ιστορία.

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