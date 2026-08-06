Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν και δύο αεροσκάφη.

Φωτιά μαίνεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν και δύο αεροσκάφη πυρόσβεσης.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1529784371613779}

{https://www.facebook.com/reel/1952908342075461/}

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085310291181482084}

Σε δύσβατο σημείο η φωτιά στη Μεγάλη Χώρα

Σύμφωνα με το agriniopress.gr οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή κάνουν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.Οι φλόγες καίνε σε δύσβατες περιοχές, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί να βρει διόδους μέσα από όμορα χωράφια και ελαιώνες, σε δίκτυο αγροτικών δρόμων. Επί τόπου έχουν σπεύσει και μηχανήματα έργων και υδροφόρες του δήμου ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και εναέρια μέσα.