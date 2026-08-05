Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 271 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων οι 26 αφορούσαν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Το ορόσημο των 20 δισ. ευρώ σε ρυθμίσεις οφειλών ξεπέρασε τον Ιούλιο ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για την πορεία του εργαλείου. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έως το τέλος Ιουλίου έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 66.578 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,19 δισ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου ολοκληρώθηκαν 2.164 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 511 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τη θετική πορεία του μηχανισμού. Παράλληλα, η εγκρισιμότητα των αιτήσεων παραμένει σταθερά στο 80% μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που αποτυπώνει τη λειτουργικότητα του πλαισίου.

Στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας, τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 271 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων οι 26 αφορούσαν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Την ίδια περίοδο, μέσω του μέτρου της προκαταβολής, ανεστάλησαν 603 πλειστηριασμοί, παρέχοντας προστασία στην περιουσία και την κύρια κατοικία των δικαιούχων.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers της αγοράς. Τον Ιούνιο, οι Intrum, Cepal, doValue και Qquant προχώρησαν σε 4.239 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 356 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των συμφωνιών αφορούσε στεγαστικά δάνεια, ενώ σημαντικό μερίδιο καταγράφηκε και στις οφειλές πολύ μικρών επιχειρήσεων. Εξάλλου, από τις 18 Ιουλίου τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων, στο πλαίσιο του νόμου 5313/2026. Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.