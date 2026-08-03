Παράλληλα, οι τέσσερις τράπεζες θα καταβάλουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις οικογένειες των πέντε θυμάτων των πυρκαγιών και του αεροπορικού δυστυχήματος.

Δέσμη μέτρων στήριξης για τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών και τις πληγείσες περιοχές ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), με τις συστημικές τράπεζες να προχωρούν σε διαγραφή οφειλών για τις οικογένειες των θυμάτων και σε εξάμηνη αναστολή καταβολής δόσεων για πυρόπληκτους ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσαν ότι διαγράφουν τις ατομικές δανειακές υποχρεώσεις (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες) των γονέων, συζύγων και προστατευόμενων τέκνων των Ελλήνων πυροσβεστών και των χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο Γύθειο, το Ρέθυμνο και την Ψάθα.

Παράλληλα, οι τέσσερις τράπεζες θα καταβάλουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις οικογένειες των πέντε θυμάτων των πυρκαγιών και του αεροπορικού δυστυχήματος. Για την υλοποίηση των μέτρων έχει οριστεί ως εντολοδόχος η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με τις οικογένειες.

Την ίδια ώρα, όλες οι τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν για έξι μήνες την καταβολή δόσεων κάθε μορφής δανειακών υποχρεώσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται και οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων.

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν για δανειολήπτες που βρίσκονται στις περιοχές οι οποίες θα χαρακτηριστούν επισήμως ως πυρόπληκτες από την κυβέρνηση. Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται.