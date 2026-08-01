Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη φωτιά που μαίνεται στο Πόρτο Γερμενό.

Kαμένες εκτάσεις και σοβαρές ζημιές σε σπίτια στο Πόρτο Γερμενό άφησε πίσω της η φωτιά που πέρασε από το σημείο το Σάββατο 1/8.

Συγκεκριμένα, η κάμερα του Open κατέγραψε τις συνέπειες από το πέρασμα του πύρινου μετώπου, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη αντιμετώπιση των εστιών.

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Στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βοιωτίας και επιχειρούν 325 πυροσβέστες με 18 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 92 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 18 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, νωρίς το πρωί σήμερα πλοιάριο του Πυροσβεστικού Σώματος και πλωτό του Λιμενικού Σώματος απομάκρυναν με ασφάλεια από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό 12 ανθρώπους.

Κατά την διάρκεια της νύχτας καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στον οικισμό Ψάθα στάλθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση προς Αλεποχώρι και Μέγαρα, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Μύτικας με κατεύθυνση προς Ψάθα και Αλεποχώρι.

Στην περιοχή επιχειρεί ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» και μηχάνημα έργου που έχουν διατεθεί από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συμβάλλοντας διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες και σήμερα, καθώς στην Αττική και στην Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς («κατηγορία 5»), ενώ πολλές άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 4, με άλλα λόγια υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.